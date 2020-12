08 Diciembre 2020 04:10:00

Sobre explotación del Río Escondido

Si la crisis del agua en la zona de los Cinco Manantiales no ha sido suficiente para algunos propietarios de ranchos, hay uno que de plano dijo que primero sus parcelas y después las de sus vecinos…



Y es que ejidatarios de Zaragoza, de la zona de La Maroma y también Maravillas, detectaron que repentinamente el río Escondido de secó o que su gasto de agua se disminuyó de manera muy importante y al verificar se encontraron con que un propietario rural identificado como Margil Fernández, ante la seca decidió por las suyas, sin más, el meter bombas al río Escondido y sacar toda el agua que necesitaba para sus nogaleras, sembradíos de forraje y ganado sin importarle lo que sucediera con cientos de familias río abajo…



Estas acciones, ilegales, serán denunciadas por los ejidatarios ya ante la Fiscalía General de la República, para solicitar el actuar de la Policía Federal y de la Guardia Nacional pues buscaron mediante el diálogo hacer entender al responsable de esta situación y simplemente no entendió razones…



El asunto de la extracción ilegal de agua ha afectado a otros propietarios rurales quienes también ya ven opciones para actuar en consecuencia…



Deberá pues esperar el delegado de al Fiscalía General de la República, Efraín Gastelum Padilla y su oficina de la subdelegación en Piedras Negras la denuncia, antes que los ejidatarios decidan actuar de otra forma pues la desesperación y las afectaciones son de consideración ya que la medida tiene meses de que se comenzó a extraer agua del Escondido…



Ahí deberá de intervenir no sólo la FGR, sino también la Conagua y por supuesto la alcaldesa de Zaragoza, Ángeles Flores Torres…



La otra realidad de la pandemia: La Educación

Donde apenas se dan cuenta de los efectos adicionales de la pandemia, no relacionados con la salud pero sí con la educación, es en la oficina de Arón Rodríguez de Lara…



Y es que hace meses advertimos que miles de estudiantes de nivel básico no atienden sus clases en línea, no atienden las recomendaciones de sus maestros y no existen en todo lo que va del ciclo escolar…



Ahora el profesor Arón Rodríguez de Lara ha señalado que son más de dos mil estudiantes que están en riesgo de perder el año escolar, sólo en primaria, porque no se conectan; no hacen sus tareas, no hay comunicación con las escuelas y ni sus padres responden a los llamados de los directivos…



La cosa se veía venir, hace varios meses ya directores lo habían advertido y eso es en nivel primaria. En las secundarias la cosa está mucho más grave…



En las secundarias los estudiantes no se conectan, no participan y han escogido mejor trabajar de manera informal, para atender las necesidades de la pandemia…



La cosa viene muy negativa en educación y deberán de diseñarse estrategias para salvar el año escolar para miles, porque la conectividad cuesta; al estudiar en casa se necesita de apoyo de los padres y muchos no están dispuestos o no tienen tiempo suficiente…



Otro que siente que ya la merece

Y en Morena ya surgió otro valiente que piensa que puede y merece ser candidato a la diputación federal. Arturo Cervera, coordinador de Desarrollo Rural del municipio quien dijo que en los próximos días revisará cuándo debe renunciar a su cargo actual para no estar impedido para contender por la candidatura. Por supuesto, una vez que analice y revise a detalle la convocatoria que emitirá su partido, Morena…



Con éste serían varios los aspirantes a ser candidatos a la diputación por el partido en el Gobierno federal: El empresario Mario Dávila Longoria; el médico Víctor García; Anselmo Elizondo director de Obras Públicas; Yamilé Mtanus acuñense comerciante de comedores industriales y excandidata a la diputación local por el distrito uno así como Javier Cortés, diputado local plurinominal y hasta el día 15 de diciembre administrador de la clínica hospital del ISSSTE…



Ésta es la caballada por Morena, más alguno que pretende colárseles desde otro partido y que cree que podría sortear el desgaste de los que sí son y consideran que ya les toca…



Inauguración de Puente Constituyente

Esta semana estará en Piedras Negras de nueva cuenta el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, para participar en la reunión del subcomité de Salud y también, junto con el alcalde Claudio Bres, inaugurar el llamado puente Constituyente…



Este paso sobre vías de la avenida López Portillo al sur de la ciudad se convertirá en una zona de desfogue de tráfico vehicular y reactivará esa zona que se vio duramente afectada por la obstrucción del paso a nivel por los trenes de Ferromex…



Es una obra que demoró por distintos motivos y que hoy ya podremos aprovechar y sobre todo convertir esa vialidad en una salida segura a Piedras Negras…