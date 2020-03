19 Marzo 2020 04:08:00

Sobrevivir a la pandemia

Aunque el Gobierno federal no ha decretado aún la Fase 2 de contingencia -si bien esto no nos debe extrañar ante la pasividad con la que ha reaccionado ante la pandemia del coronavirus-, de hecho ya estamos hasta el cuello en ella.



Los meses que vienen serán en extremo complicados. Prácticamente todo cerrado. Literalmente es, y será, una odisea realizar las más elementales tareas cotidianas, como ir al banco o a un restaurante, y ya no se diga intentar acceder a los servicios de salud pública.



El Gobierno del Estado anuncia el cierre de bares y cines, la cancelación de todos los eventos deportivos, artísticos y culturales. La suspensión de clases y que las oficinas públicas trabajarán en los mínimos indispensables.



Total, viviremos a partir de hoy en cuarentena y según todas las proyecciones, esta habrá de prolongarse tres meses.



Y un agravante que debe tener en consideración: la contingencia pega, y muy duro, a todas las actividades productivas, por lo que el salario y el empleo se verán muy comprometidos.



Así que prepárese: vienen meses muy, muy complicados y no nos queda de otra más que acostumbrarnos, lo más rápido posible, a lo que será la vida en la era del coronavirus.