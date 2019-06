05 Junio 2019 04:05:00

Soldado de los banqueros

“Pasé 33 años en la Infantería de Marina. La mayor parte de mi tiempo siendo un hombre musculoso de clase alta para las grandes empresas, para Wall Street y los banqueros. En resumen, fui un matón para el mercantilismo.



Ayudé a purificar Nicaragua para la banca internacional de Brown Brothers en 1909-1912. Ayudé a que México, especialmente Tampico, fuera seguro para los intereses petroleros estadunidenses en 1914.



Traje luz a la República Dominicana para los intereses azucareros estadunidenses en 1916. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente para que los muchachos del National City Bank recolectaran sus ingresos.



Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. En China, ayudé a ver que Standard Oil no se molestara en nada”. ~ General de división Smedley Butler (dos veces galardonada con la Medalla de Honor).



UN HIPER SOLDADO



Wikipedia: “Smedley Darlington Butler (1881-1940) fue un general del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, el rango más alto en ese entonces, y en el momento de su muerte el infante de marina más condecorado de la historia de los EU. Durante sus 34 años de carrera como infante de marina, participó en acciones militares en Filipinas, China, América Central y el Caribe, y en Francia en la Primera Guerra Mundial. Más tarde, Butler se convirtió en un crítico abierto de las guerras de EU y sus consecuencias.



También expuso un supuesto plan para derrocar al Gobierno de los Estados Unidos.



Al final de su carrera, Butler había recibido 16 medallas, cinco por heroísmo.



Es uno de los 19 hombres que recibieron la Medalla de Honor dos veces, uno de los tres hombres en recibir la Medalla Brevet de la Infantería de Marina y la Medalla de Honor, y el único Infante de Marina que recibió la Brevet y dos medallas de honor, todas para acciones separadas.



En 1933 se involucró en una controversia conocida como Business Plot, cuando le dijo a un comité del Congreso que un grupo de industriales ricos estaba planeando un golpe militar para derrocar a Franklin D. Roosevelt, con Butler seleccionado para liderar una marcha de veteranos para convertirse en dictador, similar a los regímenes fascistas de aquella época.



Los individuos involucrados negaron la existencia de un complot y los medios de comunicación ridiculizaron las acusaciones, pero un informe final de un Comité especial de la Cámara de Representantes confirmó parte del testimonio de Butler.



En 1935, Butler escribió un libro titulado La Guerra Es una Estafa (1935), donde describió y criticó el funcionamiento de los EU en sus acciones y guerras en el exterior.”



¿GUERRA EU-IRÁN?



“La posición de Prusia en Alemania no estará determinada por su liberalismo, sino por su poder.



No es a través de discursos y decisiones mayoritarias que se decidirán las grandes preguntas del día (ese fue el gran error de 1848 y 1849), sino mediante el hierro y la sangre (Eisen und Blut)”. Príncipe Otto von Bismarck.



“Los Estados Unidos no tienen el poder militar para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, y sus portaaviones deben huir si están dentro del alcance de los misiles rusos y chinos que se encuentran en la costa de Irán y son los más avanzados del mundo”.



General Barry McCaffrey, exjefe del Estado Mayor Conjunto y director de Planes Estratégicos y Política, Jefes de Estado Mayor Conjunto, en una conversación con este autor durante un almuerzo en el Club Harvard.



“Si se cierra el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo se elevará a mil dólares por barril, lo que representa más del 45% del PIB mundial, y se estrellará el mercado de derivados de $2.5 anglotrillones de dólares, creando una depresión mundial de proporciones sin precedentes.



Un especialista en derivados de petróleo de Goldman Sachs en respuesta a mi pregunta en una conferencia de BCA”.