11 Abril 2020 04:10:00

Solidaridad empresarial en contingencia

Ante la situación que se vive por la pandemia del Covid-19 en Piedras Negras, decenas de miles de trabajadores de la industria y el comercio han dejado de laborar y están en paro técnico, a medio sueldo y con una preocupación latente del futuro de su familia, de ellos y de su fuente de empleo, pero hay además un grupo de trabajadores más vulnerables que son los informales o quienes obtienen ingresos de su trabajo en el día a día y ese es un grupo de mayor urgencia de apoyar…



Ante ello, han surgido ya programas que están por aterrizarse por parte del municipio de Piedras Negras, pero también voces del sector empresarial, como es el caso de don Julián Rodríguez Cavazos y sus hermanos socios del consejo de administración de centros comerciales El Mirador, quienes ya han acordado la entrega de mil vales de 200 pesos para despensa súper básica para familias necesitadas…



La familia Rodríguez Cavazos no repetirá esfuerzos ni se empalmará con el trabajo del municipio y su alcalde Claudio Bres, sino que será en coordinación con el área de Bienestar, que tiene a su cargo la abogada Mirtala Barrera, para hacer la entrega de dicho apoyo…



Esperemos que otros grupos empresariales muestren este compromiso social y se preocupen por la tranquilidad social de nuestra comunidad, pues en la medida en que haya esta solidaridad se puede sortear de mejor manera esta crisis de salud…



MARS, salirle al paso al COVID-19



En Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme desde mediados de febrero le entró a la planeación de afrontar los efectos de la pandemia del Covid-19, con capacitación, con equipamiento y sobre todo con decisión para que los efectos y la duración sean menores que los enfrentados en China, Italia o España…



Por ello aún hoy el gobierno de Coahuila no ha esperado a que se anuncien programas o recursos federales para estas medidas, sino que se ha reunido con todos los sectores desde Acuña hasta Saltillo y de Monclova a Torreón, para ver lo que se tiene, qué se requiere y atender la situación, independientemente de lo que el Gobierno federal decida…



Además, Riquelme Solís se ha puesto de acuerdo con los gobernadores vecinos para unir esfuerzos regionales y lograr así la contención de la pandemia o que sus efectos sean menores…



Hoy incluso ya los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas buscan acuerdos con Texas, una región que por su cercanía y por el número de casos que enfrenta, debe ser considerada para que en esta parte de México no se genere una problemática mayor…



Hay que reconocer la planeación y hay que hacer caso al ejecutivo del estado porque este será un año extraordinario y como tal es muy positivo y ventajoso el tener un gobernador que le entra a los problemas antes que quejarse e intentar solamente estirar la mano con el Gobierno federal…



Freno de migrantes en el tren



Ahora que las autoridades y las ONGs se pusieron de acuerdo para decidir el cierre de albergues de migrantes en Piedras Negras, una tarea que se ha hecho necesaria es el freno a la llegada de migrantes que bandas de traficantes operan mediante la línea del tren de carga de Ferromex en Río Escondido en Nava…



Ayer se realizó un operativo en donde se capturó a decenas de personas, algunos migrantes extranjeros y otros no, quienes venían en el tren desde el sur del país y con intención de llegar a Piedras Negras para cruzar a Estados Unidos sin documentos…



De esta manera hoy se ve que el INM del delegado general en retiro José de Jesús Barajas, ya se han decidido a actuar en lo que les corresponde con el apoyo de Sedena y la Guardia Nacional…



La prioridad es la salud de los mexicanos que radicamos en esta frontera y el factor de la llegada de migrantes no se convierta en un mayor riesgo para que el Covid-19 se propague o se genere un fenómeno como el de Monclova, pero con otro origen…



Crisis minera agravada



Si la minería ya estaba en condición de crisis por la parálisis de CFE en Nava y el pleito entre el Gobierno federal y AHMSA, la pandemia solo vino a darle la puntilla de muerte a los más de 500 empleos de la mina 6 de Minosa, misma que en las próximas semanas deberá de finiquitar a todos sus empleados…



Para colmo de ellos, el tema de la pandemia y el #QuedateEnCasa demorará incluso lo que por ley les corresponde y así ahora deberán de enfrentar con otros medios estas semanas críticas de la pandemia…



Aunque no se ha notificado el cierre y en la mina nadie da la cara, mucho menos explicaciones a sus cientos de trabajadores y con ello crece la incertidumbre entre cientos de familias de la Carbonífera…



Ojalá y que el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado se acercara para ver cómo es que pone a trabajar al encargado de la oficina de la Secretaría del Trabajo, el cual seguramente no está al pendiente de este caso urgente…