31 Marzo 2020 04:05:00

Solidaridad vs pandemia

Fue en el año de 1918 cuando se dio lo que se conoció como la “gripe española”; fue una pandemia de inusitada gravedad. A diferencia de otras que históricamente sucedieron, muchas víctimas de la gripe española fueron jóvenes y adultos saludables e inclusive, animales como perros y gatos.



La gripe de 1918 fue considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Se le llamó así porque ocupo gran atención de la prensa en España a diferencia del resto de Europa, ya que al no estar involucrada en la guerra, no se le censuró aunque el origen del virus fue en Estados Unidos.



La fulminante aparición y propagación del coronavirus desde China encendió las alarmas en todo el mundo. Hay pánico, desinformación, no solo por parte de la población sino en muchos casos, en los gobiernos, en donde en muchas ocasiones no se trabaja con planeación ni de manera sistemática.



En Coahuila, desde la semana pasada se implementó el Consejo Estatal de Salud; diferentes órdenes de Gobierno del estado de Coahuila evaluaron acciones a ejecutar para la prevención y control del Covid-19.



Pese a todo, y con todas las implicaciones que conlleva esta pandemia, a la población en general (a muchos de nosotros individualmente) nos puede resultar difícil tomar una decisión sobre ¿cómo actuar?, ¿deberíamos esperar a tener más información?, ¿es mejor hacer algo ya? O ¿qué hacer?



No salir de sus casas bajo ninguna circunstancia, bajo la salvedad de extrema URGENCIA. Cuidemos de nuestros compañeros, amigos y, sobre todo, de nuestros familiares que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en especial por temas de salud.



Sabemos que para un país como México y los de América Latina resulta difícil la cuarentena, sobre todo por los daños económico-sociales que un aislamiento pueda provocar. A pesar de lo que venga, lo vamos a resistir y vamos a ganar bajo el eslabón de la solidaridad.



La idea de solidaridad social es necesaria para combatir esto. Nuestro país tiene mucho a favor en contra del coronavirus, nuestras redes familiares son fuertes y la solidaridad es inmensa, baste recordar el terremoto del 2017 en la CDMX.



Coahuila es un estado magno por su gente y sabemos ser solidarios, hace no mucho hemos tenido una serie de desastres naturales en donde codo a codo de la mano sociedad, Gobierno e Iniciativa Privada hemos salido adelante.