24 Febrero 2020 03:00:00

Solis Castillejos

DESDE AQUELLA ENTREVISTA que realicé con Gregorio Luque, allá por los años 70s, se quedó muy grabado en mi mente lo que me dijo que Saltillo y la region no había material humano para sacar buenos peloteros, por eso en su época no existían peloteros coahuilenses en el equipo, quizás porque los veía muy “chiquitos”.



Y ES QUE mi pregunta fue directa, ¿porque no tiene peloteros de Saltillo o de la region en el equipo?, y lo que ya explique fue su contestación, y ademas no recuerda que se hayan celebrado try out por aquel entonces y todos los elementos que llegaban incluso a las fuerzas inferiores venían de Sonora, Sinaloa y de Veracruz, pero nunca de Coahuila o Saltillo.



PERO SI SUGIERON elementos como Rodrigo Viesca, Mario Alberto Castañeda, Eduardo Torres, Jose Luis “Willie” Rodriguez, Candelario Cardona, Andres Mora, Fernando Elizondo, y tantos otros que llegaron a nuestro equipo, para contradecir lo que había mencionado en su momento Luque, que no demeritó para nada su labor como catcher y manager de Saraperos.



AHORA EN LA actualidad siguen surgiendo mas elementos de Saltillo y de la region y nos da mucho gusto, porque son el caso de chamacos como Fabricio Macías, Javier Mireles, Fernando Villegas que están en proceso de progreso y están buscando ir mas allá de la Liga Mexicana de Beisbol, que definitivamente es muy bueno.



CLARO QUE VIENEN elementos como Jose Antonio Rodriguez, empujando fuerte para llegar a ser estrellas, pero también elementos como Carlos Morales que inicio con los Diablos Rojos del México, Daniel Cruz con los Sultanes de Monterrey, incluso Santiago Chavez quien lo recordamos que lo vimos por primera vez en aquel equipo de la categoría Big League que patrocinada Jorge Davial Flores.



Y ESTO ES solo una pequeña prueba de que aquí en Saltillo y su region, si tenemos material humano para hacerlos estrella en el beisbol de la Liga Mexicana, solo se requiere que se realicen playoff para detectarlos, no hay mas.



Y TRAIGO TODO esto, porque me entere que Miguel Solís Castillejos, estará integrado como coach de pitcheo de Saraperos, y eso me da mucho gusto, yo se que Miguel no es nativo de Saltillo, pero aparte de que hizo su carrera como peloteros en nuestra ciudad, aquí se caso, e hizo su gran familia, y por supuesto quiere mucho a nuestra ciudad.



MIGUEL TIENE UNA basta experiencia en el beisbol profesional, porque aparte de que fue un gran lanzador, también fue manager de los desaparecidos Industriales de Monterrey, también fue coach y lógico fue acumulando experiencia y mas experiencia.



ESTOY SEGURO QUE los elementos saltillenses y de la region que lleguen a incorporarse a Saraperos, si serán atendidos y apoyados por Miguel, porque esta consciente lo que sufrió para llegar a ser un lanzador estelar, y naturalmente que también del resto de coach del equipo y de la propia organización.



BIENVENIDA MIGUEL Y que bueno que estas de regreso en tu casa y los Saraperos, que siempre ha sido el equipo de tus amores, ojalá y sucediera lo mismo con Noe Muñoz y el propio becerro Jonahtan Aceves que dieron mucha calidad a nuestro equipo.



ESE VIEJO PROYECTO de hacer realidad la Academia de beisbol del Club Saraperos, que tanta falta hace, se haga realidad, ahora que ya se ha asentado mas la directiva que encabeza el ingeniero Cesar H. Cantu.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.