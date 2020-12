20 Diciembre 2020 03:10:00

Sólo en terreno

El que insiste y persiste en que el fundador de Morena y del proyecto de la 4ª.T necesita menos prianistas y más morenistas cercanos a la gente integrándolas al movimiento, es Leonardo Rodríguez que vuelve a integrar comités ciudadanos.



De los fundadores de Morena, del que paseó, presentó y movió a Andrés Manuel por Coahuila, el que formara comités de apoyo en las colonias, pero que también por grillas se distanció.



Con AMLO en el poder, la mezcla de colores, intereses económicos, políticos, advenedizo y hasta los funcionarios de sorteos no hubo quién retomara los orígenes del movimiento, hasta que Leo dijo “yo mero”.



La estrepitosa derrota de octubre no hizo reaccionar a los funcionarios, buscaron culpables, acusaron de traidores y demás, nadie reconoció que les faltó hacer trabajo de campo.



El ex regidor integró grupos de jóvenes, comités de colonia en Monclova desde octubre, ahora en campaña en busca del hueso, perdón del voto, andan otros visitando sectores.



Los millones



El caso de otros morenistas es el billullo, la derrota de octubre como quiera, mientras tengan Presidente de la República, el robo de 20 millones de pesos es la nueva denuncia de la dirigencia contra un par de pillos.



En su papel de secretario general de Morena en Coahuila, Lupe Céspedes denunció ante la Fiscalía General de la República a Juan Casas y Adrián Maldonado Leza como los presuntos.



Vaya fichitas que tiene el partido del Presidente de la República, que pide no robar, no mentir, no traicionar, lucha contra la corrupción y es lo que más tiene.



Pensar que Morena tenga resultados favorables en la próxima elección, si hay quien llegó a robar, otros a cobrar como funcionarios y pocos como Leonardo Rodríguez que hace operación en sectores, quién sabe si le alcance.



Lista la SSC



El primer envío de material para la aplicación de la vacuna Covid el próximo martes, llegó a la Capital del Estado, la coordinación entre la Secretaría de Salud, la Sexta Zona Militar se declaran listos para arrancar con la protección a médicos.



El más interesado en que todo el proceso, desde la llegada de material a usar, las dosis, la refrigeración, el personal que lo aplica, salga bien, es el gobernador Miguel Ángel Riquelme, así Coahuila sería ejemplo y se toma como referencia.



El programa es aplicar 875 dosis diarias hasta alcanzar un universo de protección de 17 mil 600 profesionales de la salud, primer periodo del martes 22 de diciembre al 10 de enero, la segunda igual número pero del 11 al 31 de enero.



Diría un amigo, nada de qué preocuparse pronto, desde el país gringo habrá quién venda la vacuna de forma independiente y la china, que dicen es mejor.



Nombres van y vienen



La lista de los aspirantes a las alcaldías van y vienen, dicho está que en el PRI darán preferencia a la reelección, las razones simples, son conocidos, dominado el territorio y no representan un costo extra al recortado presupuesto.



Dirían que la equidad de género y la inclusión de jóvenes los metía en apuros al momento de la elección, pero el asunto quedó resuelto la semana que concluyó entre los que mandan en el PRI.



Los arreglos entre el PAN y el PRI no serán por esta ocasión, lo vienen haciendo desde hace varias elecciones, suponen que en privado pero han resultado tan obvios en su actuación que los evidencia.



La frase que se oye es “le pondremos un bulto” para referirse a los municipios donde no les interesa ganar, buscan el triunfo en los municipios de mayor votación más lo que caiga.



Como aquella vez cuando los candidatos del PRI pecaron de inocentes, los abandonaron a su suerte y no supieron hasta después que la orden fue “salven la elección del Estado, la otra no importa”.



Por ahí va de nuevo... elección de acuerdos y compromisos.