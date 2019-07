25 Julio 2019 04:10:00

Solo pasa en Morena

Hay cosas que solo pasan en un partido político como Morena. De acuerdo con su nuevo dirigente estatal, el monclovense José Guadalupe Céspedes Casas, a partir de este miércoles desconocen cualquier trato con Elisa Catalina Villalobos Hernández, quien, como se sabe, no es una militante cualquiera, pues cobra como diputada local y además coordina la fracción parlamentaria del partido de moda.

Resulta que en el Palacio de Coss, la diputada Elisa Catalina es una de las principales promotoras de la segunda vuelta electoral y según la dirigencia de Morena, si a alguien beneficia la medida es al PRI. En esto último no andan muy errados, pero para más de uno, exageraron al quemar las naves y romper de tajo con una de las dos voces que tienen en el Congreso local.



Como hermanitos

¿Y qué, si pasa la reforma para la segunda vuelta electoral? A grandes rasgos, nos comentan, se arraigaría el bipartidismo vigente desde siempre entre el expartidazo, es decir, el PRI, y Acción Nacional, y eso es precisamente lo que no quieren en el Movimiento de Regeneración Nacional.

Como la medida beneficia a los dos lados, nos aseguran los enterados, priístas y panistas van como hermanitos. Los primeros, coordinados por Jaime Bueno Zertuche y los segundos, por Marcelo Torres Cofiño, quien además tiene las riendas de la Junta de Gobierno, por lo que no tienen empacho en que la iniciativa se vaya como cuchillo en mantequilla.

Al parecer la discusión y votación de la propuesta urge y para no esperar hasta septiembre, cuando inicia el periodo ordinario, algunas voces apuran a que se resuelva en sesión extraordinaria.



En modo moderno

A propósito del Poder Legislativo, se sabe de una iniciativa del Gobierno de Miguel Riquelme, quien por cierto desde el martes anda en circulación luego de que el viernes lo intervinieron quirúrgicamente en Torreón, para apuntalar al estado en materia procesal.

Se trata, nos anticipan, de una propuesta para modificar diferentes legislaciones, como los códigos Financiero y Municipal, y la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, con la idea de lograr que los juicios en línea sean realidad en Coahuila y no quede solo el compromiso hecho por la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Rodríguez Wong.

De ser así, nos comentan, en dicho Tribunal se pondrían en ‘modo moderno’ para recibir demandas de nulidad en materia fiscal desde cualquier parte del estado y a través de una computadora o un teléfono inteligente. Veremos.



¿Quedó en nada?

Como que se enfrió el proyecto para instalar en Coahuila una sucursal, extensión u oficina regional de la Unidad de Inteligencia Financiera. El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, estuvo en la capital del sarape y el pan de pulque para firmar con el gobernador Miguel Riquelme un acuerdo de combate al lavado de dinero y surgió la idea de instalar en la entidad una representación, pero el tiempo pasa y no se volvió a tocar el tema.

Nos aseguran que el proyecto sigue vivo, pero don Santiago ha traído mucho trabajo entre perseguir a exfuncionarios federales como el exmandamás en Pemex, Emilio Lozoya, o dirigentes sindicales como Carlos Romero Deschamps.



Sesión de homenaje

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila, el fallecido periodista, escritor, historiador y político Roberto Orozco Melo y la señora Concepción Angélica Narro González, recibirán este jueves la Presea Saltillo.

El maestro normalista Pedro Flores Vázquez recibirá la Presea a la Institución, en este caso a la Benemérita Escuela Normal, que recién cumplió 125 años de fundada; la Presea Post Mortem será para el maestro Orozco Melo, por sus aportaciones a la cultura regional y la señora Narro González será homenajeada por su Labor Altruista, especialmente a favor de los jóvenes.

En la sesión solemne para entregar los reconocimientos estarán el alcalde Manolo Jiménez y el gobernador Miguel Riquelme, entre invitados, familiares de los homenajeados y funcionarios.



No hay campaña

Según el Gobierno municipal, no está en marcha ninguna campaña de acoso en contra de migrantes, y tampoco de activistas de la Casa del Migrante de Saltillo. Saltillo destaca por su hospitalidad a los extranjeros que van de paso y la idea es que así se mantengas las cosas.

Sobre los hechos del miércoles, cuando policías municipales acompañaron a una patrulla de la Policía Militar que trató de pedir documentación a quienes accedían y salían de las instalaciones de la Casa del Migrante de Saltillo, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez, aseguró que está en marcha una investigación para deslindar responsabilidades al interior de la corporación.



Tarde, pero si sueño

Por cierto, tarde, pero sin sueño, porque además ¿a quién se le ocurre solicitar la protección de los derechos humanos en pleno periodo vacacional? La Comisión de Derechos Humanos del Estado, en donde Hugo Morales Valdez hace las veces de presidente, tomó conocimiento de los hechos del miércoles, pero para evitar la fatiga y no meterse en complicaciones, turnó el expediente a la Comisión Nacional, en donde manda Luis Raúl González Pérez.

Los representantes de la CDHEC conocieron los hechos en voz del director del albergue, Alberto Xicoténcatl Carrasco, y de José Luis Manzo, activista y coordinador en la protección de los migrantes, pero ahora el caso está en la esfera nacional.