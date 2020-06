15 Junio 2020 04:10:00

Solución en puerta

Solución en puerta



Este lunes retoman las pláticas los representantes de la Sección 38 del SNTE y del Gobierno estatal. El primer acercamiento fue el viernes y arrojó acuerdos importantes. El gobernador Miguel Ángel Riquelme planteó a la dirigencia magisterial que para evitar el pago por servicios subrogados de salud, los profesores y demás agremiados reciban atención médica en los hospitales de la Secretaría de Salud, con bajo costo que sería cubierto por Servicios Médicos del sindicato.



Con las clínicas del Magisterio en quiebra y el amparo legal para que los maestros no paguen más allá de las cuotas ordinarias, la salida sería buena.







Pesos y centavos



En el Servicio Médico de la Sección 38 el horno no está para bollos y la decisión final se tomará esta semana. Por lo pronto, el secretario general, Xicoténcatl de la Cruz, arranca con agenda a tope.



La idea es que desde temprano arrastre el lápiz junto con representantes de las secretarías de Educación, de Higinio González y de Finanzas, de Blas Flores, para ver lo correspondiente a pesos y centavos.



La idea es trazar una ruta de alternativas y soluciones que afecten lo menos posible el presupuesto y garanticen a los profesores acceso a servicios de salud de calidad.







La forma es fondo



En Coahuila, el principal detractor de la Cuatroté no está en el PRI, tampoco en organismos empresariales como sería natural por cómo les ha ido. Nada de eso. No hace mucho estaba en el Partido Acción Nacional y ahora calienta la silla en una oficina del Tribunal Superior de Justicia del Estado.



Se trata del abogado José Guadalupe Martínez Valero, hasta hace poco representante del PAN ante organismos electorales y quien ahora cobra como titular del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del TSJE.



Un día sí y otro también, el panista pierde la forma y lanza dardos encendidos vía Twitter en contra de la 4T. ¿A poco no sabe que en política, la forma es fondo?







Listos los C4



Están listos los renovados C4 de Saltillo y Torreón; tienen cámaras de vigilancia urbana de primera generación. Estuvieron en fase de prueba y arrojaron los primeros resultados: datos de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Sonia Villarreal, señalan que ayudaron a resolver más de 50 delitos, entre ellos ocho homicidios cuyos responsables están en la cárcel.



El nuevo C4 de Torreón tiene 400 cámaras y lo inaugura este lunes el gobernador Riquelme y el de Saltillo, que junto con las del Ayuntamiento sumarán cerca de mil, se formaliza la próxima semana.







La reapertura económica



MARS arranca semana en Torreón, con el alcalde Jorge Zermeño. Tiene agenda desde temprano y para arrancar, dará un informe de los trabajos de combate al Covid-19 y dará también un resumen de los avances de la reapertura económica por cada región.



No hay sorpresas, nos comentan; la reapertura comercial e industrial marcha bien en la mayoría de las regiones; en la Sureste, por ejemplo, 250 empresas de Ramos Arizpe vinculadas con la industria automotriz no tienen casos de contagio.



Aunque con calma y más atención por el número de contagios en general, la reapertura también avanza en La Laguna.







La del ‘avestruz’



Se le acabó lo crítica a Alma Rosa Garza, para más señas hermana de Claudia Garza del Toro, encargada de Bienestar en la Región Centro. No hace mucho dijo que el Gobierno federal en Coahuila está plagado de integrantes de la “mafia del poder”, que lejos de apoyar al ahora Presidente de México en campaña, votaron en contra.



Pero justo cuando la popularidad de AMLO va en picada y las críticas en su contra arreciaron por temas como el BOA y Frenaa, optó por desmarcarse y aplicó la máxima del avestruz.







Con calma



Paso a pasito la reapertura de actividades en la Región Sureste de Coahuila. En el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste dieron luz verde a museos y parques recreativos, pero la cosa es calmada y el retorno será con cuidado y con las restricciones que poco a poco se vuelven familiares.



Como lo anticipamos el fin de semana, si todo marcha bien, para finales de junio habrá cines de nuevo.