29 Junio 2019 04:04:00

Sombras de junio

Mientras la justicia y el Ministerio Público tienen manga ancha con los criminales, y juniors de la política bailan para el líder de una secta internacional acusada de extorsión y tráfico sexual, la burocracia electoral defiende con uñas y dientes sus privilegios. Son los temas de la sección de Sombras, del nuevo número del bisemanario Espacio 4.



I

La justicia en Coahuila va en peor. Además de la impunidad en escándalos de corrupción que involucran a jueces, como el megafraude del Infonavit –cuyo principal actor, el magistrado Jesús Sotomayor Garza, goza de protección en lugar de ser sometido a juicio político e investigación– ahora se suma la fuga de un delincuente por la “pifia” de un juez. El pasado 11 de junio, José Alonso “N” asaltó a una persona que había retirado 240 mil pesos de una sucursal de Banamex en Saltillo, por lo cual fue detenido –su cómplice escapó con el botín–. Sin embargo, tras haber logrado un acuerdo reparatorio con la parte acusadora, el delincuente escapó del Centro de Justicia Penal, sin que la Fiscalía General del Estado lo pudiera reaprehender, debido a que el juez no libró la orden a tiempo. Al prófugo se le acusa de haber cometido cuatro robos con violencia, tres en Saltillo y otro en Torreón. Sombra enorme para las autoridades de justicia del estado.



II

Varios personajes relacionados con políticos mexicanos han formado parte de la secta Nxivm, cuyo líder, Keith Raniere, fue encontrado culpable de extorsión y tráfico sexual por un jurado de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn. En un video que data de 2016 se puede observar a los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano y Cecilia; así como a Lourdes Salinas, esposa del exgobernador oxaqueño Ulises Ruiz, y su hija, Lilia Ruiz, quienes bailan en honor al líder de la secta. Mientras los hijos de Carlos Salinas aparecen con playeras verdes, el tercer rango de importancia dentro la secta, la esposa e hija de Ruiz aparecen con playeras amarillas, lo que denota una jerarquía menor. El pasado 20 de junio, Raniere, de 58 años, también fue hallado culpable de obligar a trabajos forzados, lavado de dinero, fraude electrónico, robo de identidad y posesión de pornografía infantil. Raniere, quien fue detenido cerca de Puerto Vallarta, en marzo de 2018, enfrenta cadena perpetua. Su sentencia será dictada el próximo 25 de septiembre.



III

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están en pie de guerra contra la reforma electoral planteada por Morena, la cual busca desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y crear un Consejo de Vigilancia en el tribunal. “Lo digo de manera abierta, franca y, sobre todo, respetuosa, esta propuesta es innecesaria y podría atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, si no cuenta con un diseño adecuado”, dijo Felipe Fuentes Barrera, presidente de la Sala Superior del TEPJF. “Los poderes de la Unión son autónomos e independientes. Por ello, es inaceptable cualquier intromisión de un poder hacia otro”, agregó. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, señaló que la propuesta de sustituir los Oples por consejos locales “generaría problemas operativos”. El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña les enmendó la plana a ambos: “solo quienes protegen intereses inconfesables y privilegios, no quieren una reforma electoral que salga de su control”, dijo.