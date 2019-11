29 Noviembre 2019 04:05:00

Son pocos los que saben su naturaleza

El Thanksgiving es una fecha muy importante para los estadounidenses que se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año, y aunque es muy conocido en otros países más por su significado comercial como el Black Friday; sin embargo, pocos conocen su naturaleza de esta celebración.El Black Friday o Viernes Negro realmente no se sabe con precisión desde cuándo tiene su origen, algunos lo remiten a la crisis financiera de 1769, pero lo que sí es seguro es que es un día después de Acción de Gracias y uno de los más importantes esperados por todos los norteamericanos para conseguir más y mejores, regalos de navidad al costo más bajo.Es por eso que año con año en EEUU, hace esta celebración comercial como la más esperada del año para todos sus ciudadanos porque sus ofertas siempre son tan irresistibles que son atractivos para extranjeros en donde es un ganar, ganar porque el consumidor adquiere productos a bajo costo y los comerciantes se benefician reactivando la liquidez de las empresas.Este evento sucedió este viernes próximo en donde se juntaron dos eventos muy importantes para los estadunidenses que al día de hoy también son muy conocidos alrededor del mundo, es decir, el Día de Acción de Gracias o también conocido como el Thanksgiving y el Viernes Negro, Black Friday, en donde el primero se celebró de manera gustosa lleno de alegría, mientras que el otro significa el arranque de la temporada de compras navideñas y generalmente es el día de más compras del año.El Viernes Negro, cada año se ha vuelto en verdaderas compras que superan de pánico a rapiñas en donde lo que había sido un inicio el ver videos en el Internet que sí causaban gracia ahora ha brincado a un tono cada vez más impactante en donde es más que evidente como se ha convertido en una nube oscura sobre los centros comerciales, una oportunidad para los distribuidores y un día estresante no solo para los compradores sino también para los empleados.Lo que antes marcaba como las compras navideñas se ha convertido en un lío de tráfico, largas colas y tiendas saturadas. Cada año hay gente que se convence que es mejor esperar en casa, porque cada vez han tenido mayores números de lesiones y muertes en el “Viernes Negro”, siendo en este día en especial según datos por autoridades estadounidenses con mayor porcentaje de lesiones reportadas ocurridas en tiendas departamentales como “Walmart”, convirtiéndolo en una de las tiendas más peligrosas para hacer compras.También se ha reportado un aumento de las ventas de juguetes durante las vacaciones de Estados Unidos e Inglaterra, pero también lo hicieron las ventas de gas pimienta siendo este como la primera arma de elección usado increíblemente entre los mismos compradores durante el día del Black Friday.Ahí están los testimonios en videos que andan circulando por el Internet, que son subidos por millones de estadounidenses con sus dispositivos inteligentes en ese día de compras siendo una locura y peligroso día para ir a comprar. Incluso de manera no oficial se habla que hay negocios que prefieren no abrir porque en lugar de tener una ganancia; solo tienen pérdidas con el desenfrenado de los mismos consumidores.Largas filas desde antes del primer minuto del Black Friday, esperando para que una tienda abra y luchar contra otros compradores para la última caja de televisión, juguete, ropa, etc., desafiando estacionamientos, exceso de tráfico y muy a pesar de los esfuerzos de seguridad de las tiendas, la gente todavía se lastima durante las peleas del “Viernes Negro”Esto ha orillado que muchas tiendas no se limiten sólo a las ventas de ese día en particular sino algunas inician desde la tarde del Día de Gracias y continúan la semana siguiente, o bien la opción del siguiente lunes conocido como el “Cyber Monday”, en donde muchas tiendas ofrecen sus productos en línea con precios exclusivos, siendo uno de los mayores días de compras del año por Internet, sin necesidad de esperar afuera de las tiendas durante horas y expuestos a los accidentes pero aun así con todas las medidas de seguridad que ofrecen las tiendas y las nuevas opciones de compras en línea no deja de ser un viernes de compras sangrientas y alta peligrosidad. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org