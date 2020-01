28 Enero 2020 04:10:00

Sope y agua fresca

Como estaba previsto, los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro fue en uno de los salones de Palacio de Gobierno y, como se llegó la hora de la comida, hubo viandas de por medio. Eso sí, el menú estuvo muy alejado de lo fifí. Se sirvió un sope y un trozo de carne por comensal, y en donde la cuarta transformación se puso generosa fue en la bebida: agua de guanábana inagotable para todos.



La reunión arrancó al filo de las 14:30 horas y se terminaron de despedir dos horas y media más tarde. Antes de irse, justo después de la foto oficial, el gobernador Miguel Ángel Riquelme platicó en corto con el Presidente; nos comentan que abordó temas prioritarios para Coahuila, como el combate a la inseguridad y la aplicación de la reforma laboral.





No es cheque en blanco



Si bien es cierto hay la disposición de seguir colaborando con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los programas federales, en la eventual incorporación de Coahuila al Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi) no se entregó un cheque en blanco, nos aseguran los enterados.



A contrarreloj, hasta antes de que finalice enero habrá reuniones con ejecutivos del Insabi para adecuar el esquema de trabajo a las necesidades de Coahuila. De entrada, la idea es saber la manera en que aterrizarán los recursos y la forma en que van a entrar en funcionamiento los hospitales Oncológico y Materno Infantil, en Saltillo. Si hay claridad, el convenio es un hecho, pero si no…





En la CDMX



Una vez en la Ciudad de México y para no andar a vuelta y vuelta, el gobernador Miguel Ángel Riquelme seguirá este martes por allá. Tiene programada una serie de reuniones de trabajo. Por la mañana se entrevista con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, para dar seguimiento a temas pendientes de Coahuila. Entre otros puntos, estará sobre la mesa la creación de la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera, a donde va, tal y como lo anunció el propio Gobernador, Jorge Luis Morán Delgado.



Riquelme también tiene cita en la Auditoría Superior de la Federación; lo recibirá su titular, David Colmenares Páramo y, después de esto, viajará de regreso a Coahuila para los últimos detalles de la firma del Pacto Coahuila 2020, que será el miércoles por la mañana.





No te aferres



Mientras la etiqueta #YeidckolNoTeAferres se convirtió en tendencia nacional de Twitter, el que no se detuvo en aferrarse a respaldar a la depuesta dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, fue el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina, quien desde el domingo por la noche, es decir, horas después de la asamblea en la que las tribus morenistas eligieron al zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, dejó en claro que en este juego del poder, va con la mexiquense y ex dirigente nacional de Canacintra.



De acuerdo con el presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Polevnsky tiene su “total apoyo y respaldo”, pues “representa la legalidad e institucionalidad”. No cabe duda que al momento de las definiciones, Guadiana se hace presente.





Con ahorros



A poco más de dos meses de la nueva era en el Poder Judicial del Estado hay economías que se empezarán a reflejar en la infraestructura de los juzgados. Por lo pronto, anote que el próximo 10 de febrero, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pondrán en marcha en Acuña la construcción de la Ciudad Judicial.



La inversión por estos trabajos será de 20 millones de pesos, los cuales se obtuvieron por ahorros aplicados a partir de la nueva Administración. Por lo visto, finalmente en el TSJE se apretaron el cinturón. ¿Qué les cuesta?





Delegado regional



El que se va a mantener con estancia temporal en Torreón es Samuel Rodríguez Martínez. Llegó a la Perla de la Laguna como representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme, y a partir de este lunes tiene nuevas tareas, ahora como delegado especial de la dirigencia estatal del PRI para la Región Laguna.



El profesor Samuel Rodríguez acumula kilómetros en la grilla estatal y este lunes recibió el nombramiento de manos de Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente estatal del tricolor.





Calienta el brazo



Y de partidos políticos hablando, en Acción Nacional corre fuerte el rumor de que la regidora Teresa Romo calienta el brazo para dejar el cargo con licencia y buscar la nominación por el Distrito 14 de Saltillo.



Lo anterior viene a cuento por la decisión del actual diputado panista, Juan Carlos Guerra López Negrete, quien notificó a la dirigencia municipal del albiazul que no buscará la reelección y por lo tanto pueden buscar candidato, o en este caso, abanderada.



De ser así, Romo se enfrentaría en las urnas a Lydia González o a Bárbara Cepeda, entre quienes está por definirse la candidatura del PRI.