09 Febrero 2020 04:10:00

Sorpresas en el PRI

Si en este momento algo les complica las cosas a los partidos políticos es cubrir los requisitos de equidad de género al momento de seleccionar candidatos y, en el Revolucionario Institucional, de Rodrigo Fuentes Ávila, hacen los últimos ajustes a lo que será la lista definitiva de abanderados a las 16 diputaciones locales de mayoría, que se van a disputar el 7 de junio.



Conforme se acerca la hora, la configuración de los distritos locales, de acuerdo con las prioridades del tricolor, van cambiando precisamente por la necesidad de cumplir la norma de equidad de género y de la competencia misma de cada uno de los distritos, y a días de saber quiénes son los elegidos para la contienda, hay novedades que vale la pena apuntar.





Jericó no va



En el caso de Saltillo, por ejemplo, sale de la lista de posibles candidatos Jericó Abramo Masso y no por falta de cariño, sino porque la composición de la lista definitiva obliga al tricolor a ir con candidata en los distritos 13 y 14, en los cuales se había mencionado su nombre. Ante esto, Jericó se mantiene en el equipo cercano al gobernador Miguel Ángel Riquelme, como titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.



Los que siguen vigentes en la lista de posibles son Edna Dávalos Elizondo, por ahora titular de la Oficina de Recaudación de Rentas en Ramos Arizpe y esposa del exalcalde y actual director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Ricardo Aguirre Gutiérrez, “El Richy” para sus fans. Edna va por el Distrito 12. Álvaro Moreira Valdés también tiene los astros alineados y será el candidato del PRI en el Distrito 16.





Sin cantar victoria



Para el Distrito 13 de Saltillo se ve la posibilidad (así, destacado con negritas) de que pueda competir la exsenadora Hilda Flores Escalera, y en el Distrito 14, el de la zona fifí de la capital del sarape y el pan de pulque, los priistas también irán con candidata y se mantienen con vida en la lista Lydia González Rodríguez y María Bárbara Cepeda Boehringer, para más señas síndica y regidora en el Cabildo.



Pero, ojo, hasta ahora ni Lydia, la sobrina consentida del experredista y ahora morenista Juan Pablo Rodríguez Delgado, ni María Bárbara, hija del exdiputado local y ex director general de Conaza, Abraham Cepeda Izaguirre, pueden cantar victoria, pues como están las sorpresas en el PRI, en una de esas surge una tercera en discordia.



Y como en los distritos de la Región Sureste la idea de los priistas es ir con más mujeres en la lista, anote el nombre de Martha Loera Arámbula; la exdiputada local y actual secretaria general del PRI Coahuila se incorporó a las posibilidades para el Distrito 15.





Ni Saracho ni Jorge Ramón



En donde desde ya se puede dar por hecho que el PRI Coahuila irá con candidata es en el Distrito 1 de Acuña. Ni Francisco Saracho ni Jorge Eduardo Ramón, ahí forzosamente van con mujer y entre los perfiles que se revisan está el de Georgina Cano Torralva, quien tiene experiencia como diputada.



En el Distrito 2 de Piedras Negras, los priistas también ven la necesidad de competir con mujer, pero ahí no hay novedad y la diputada Esperanza Chapa Garza tiene en la bolsa la candidatura por la reelección.



La misma seguridad la tiene Jesús María Montemayor Garza, “La Chuma” para sus fans, quien hace maletas del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed), pues será el abanderado del tricolor en el Distrito 3 de Sabinas.



A días de las definiciones finales, tampoco hay cambios en el Distrito 4 de San Pedro, con el exdiputado y exalcalde Jorge Abdalá Serna como virtual candidato.





Sale del Gabinete



En Monclova hay novedades. El exdiputado local Ricardo López Campos será candidato, como se anticipó en Palacio Rosa, pero no por el Distrito 5, sino por el 6, y en el 5 la nominación será para Lupita Oyervides Valdez, quien salió con buenos números en las encuestas de intención del voto y a más tardar el jueves deberá dejar la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.



Otra novedad es que revive en la política estatal el exalcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, virtual candidato por el Distrito 7, en donde originalmente se mencionó a su esposa, la actual legisladora Graciela Fernández. El acomodo en temas de equidad de género y el resultado en las encuestas llevaron al tricolor a pensar en Onofre.





Será el coordinador



En el Distrito 8 de Torreón también hay definiciones: se apunta Olivia Martínez Leyva, actual secretaria general del PRI en Torreón, mientras que Eduardo Olmos Castro y Shamir Fernández Hernández se mantienen firmes en los distritos 9 y 10, respectivamente. En el Distrito 11 la disputa estaba entre Pepe Gámez y Hugo Dávila, pero este último es quien irá a la batalla.



Por cierto, lo que también es un hecho es que la coordinación del grupo parlamentario del PRI y, en su caso, la Presidencia de la Junta de Gobierno de la siguiente Legislatura, están reservadas para Lalo Olmos.





Con Zermeño



Nos reportan una reunión de varias horas entre el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, para definir el programa de obra pública para este año. Zermeño llegó a la sesión de trabajo con su equipo técnico y proyectos ejecutivos en mano, y al Gobernador lo acompañó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Gerardo Berlanga Gotés.