10 Enero 2021 04:10:00

SOS hospitalario en Piedras Negras

A pesar de que ya se preparan con un centro de recuperación para pacientes Covid, que podría estar en la Escuela de Medicina de la UAdeC, la realidad es que las autoridades médicas han lanzado un SOS por el elevado número de hospitalizaciones que se presentan en Piedras Negras: 72 enfermos Covid internados…



Esto es el resultado de la poca disciplina durante diciembre, que a pesar de insistir a diario de las autoridades médicas y municipales de que no se reunieran, de que no arriesgaran a los adultos mayores, hoy la estadística dice que no hicieron caso…



Nada más el ejemplo de esta semana con un día de siete fallecidos en Ciudad Acuña e igual en Piedras Negras y ayer en Múzquiz con 8 personas fallecidas por Covid, la mayoría de la tercera edad, la mayoría que no estaban diagnosticadas con la enfermedad…



El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, ha sido claro ayer al señalar que se trabaja en salvar vidas y también en recomendar de manera constante a que la población no se reúna…



Serán días y semanas críticas las que se avecinan y por ello es que todos debemos de colaborar para que esa ola de contagios se rompa...





Surgen más conflictos en Morena



El que no encuentra cómo frenar los conflictos hacia el interior de Morena es el aspirante a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, y no precisamente allá en la capital del estado, sino en todo el resto de Coahuila…



Resulta que parte de las estrategias de Guadiana en cuanto a las alianzas no fue sólo el fortalecer el partido, lo que sienten los militantes que dejó en segundo término, sino que desde ya el empresario minero y taurino quiso eliminar cualquier posibilidad de que le hagan competencia por la potencial candidatura a la gubernatura de Coahuila dentro de tres años…



Por ello, dicen los Morenos, Guadiana empalmó y prácticamente le entregó a Lenin Pérez el partido de la Carbonífera hacia el norte, sin medir las consecuencias que eso traería para los simpatizantes…



Ahora Morena y la coalición enfrentan conflictos en Ciudad Acuña, Jiménez, Sabinas y hasta Múzquiz, pues consideran que no necesitan al partido estatal naranja para sacar adelante el proceso local o federal…



Peor aún, todo parece indicar que lo que quiso hacer Guadiana fue evitar el avance del expanista y ahora también de Morena, Luis Fernando Salazar…





Conflicto en Múzquiz por candidatura de coalición



Donde también surgió el conflicto entre Morena y las decisiones de la coalición fue en Múzquiz, pues resulta que el partido del Movimiento de Regeneración Nacional quiere evitar que una familia secuestre la candidatura…



Resulta que de nueva cuenta UDC pretende quedarse con la candidatura a la alcaldía por la coalición, cuando apenas figura en el proceso y no sólo eso, la diputada por un día, Tania Flores…



Y no sólo eso, sino que la militante de UDC ha dicho que si ella no es candidata a la alcaldía en Múzquiz, el partido bien podría fijarse en su hermano como candidato, si la equidad de género la deja fuera. Es decir, todo quedaría en familia…



Por eso es que Morena ya impulsó a sus cuadros y a gente preparada que hará contrapeso en esas decisiones y que provocan sin duda reflexión entre sus militantes, sobre cómo se hicieron las cosas en beneficio de futuros escenarios políticos y no del partido Morena...





¿Cambios en delegación en puerta?



Quien parece que ya tiene listas sus maletas y mudanza es el delegado del Seguro Social en Coahuila, Leopoldo Santillán…



Y es que la posible salida se debe más a las formas en que se decide a actuar Santillán y parece que no quiere tener ningún jefe a quién rendirle cuentas, por ello es que varios de sus colaboradores han comenzado a señalar que ya tiene su meta puesta en otra región, tal vez otra delegación, o que simplemente se regrese a su ciudad natal…



El delegado incluso no gusta mucho de participar en las reuniones regionales o cuando lo hace hasta incómodo se le ve, lo que no refleja una colaboración y preocupación por el tema de la salud en Coahuila…