26 Diciembre 2019 04:05:00

Su verdadero significado no está en los regalos

El día de ayer se suspendieron actividades, no solo porque viene marcado como obligatorios ante la Ley Federal de Trabajo, y aunque el 98 por ciento de ellos se trate de algún hecho histórico en el país, son muy contados aquellos que no tienen relación alguna como es el 25 de diciembre Navidad.Existen muchos misterios o inexactitudes sobre el por qué el 25 de diciembre, habiendo muchas hipótesis de ello. Uno de ellos es que los antiguos cristianos celebraban la Navidad en el solsticio de invierno, que fue precisamente en ese día.La revista National Geographic maneja la probabilidad de que los distintos Papas, con el pasar de los años seleccionaron el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las celebraciones paganas del solsticio de invierno.Así como esas creencias del por qué el día 25 y no otro, existen otras más, pero de algo que sí es seguro es que en un principio su celebración fue de carácter humilde, pero no fue hasta el año 701 casi sus finales antes del 800 cuando comenzó a celebrarse con la historia adornada a la que más común se conoce como la decoración e iluminación de templos, centros comerciales y hogares.Aunque al día de hoy se ha perdido cada vez más el sentido de su celebración quedando cada vez más sustituido por la cena y regalos, mensajes de texto, así como miles de imágenes “Gifs” navideños, ya sean cómicos o “reflexión”, dedicando la mayor parte de la noche enviándolos a la lista de contactos, así como buscando la mejor foto para subirla en las redes sociales. Un motivo más para emborracharse y prender fuegos artificiales o todo aquello usado en la pirotecnia.En su largo proceso de conmemoración de Navidad, existen figuras que se han incorporado en su celebración, como es el Papá Noel, El Grinch, Scrooge, Rodolfo el reno, los Fantasmas de la Navidad, entre otros más que se han estado incorporando con forme pasa el tiempo.Pero sin lugar a dudas el que ocupa el primer lugar de popularidad es el Papá Noel, también conocido como el Santa Claus, teniendo de igual manera historias misteriosas de su origen.Con el pasar del tiempo muchas tradiciones navideñas se han transformado con la mercadotecnia, es decir, ahora puedes encontrar un árbol de navidad adornado con personajes de películas como “Star Wars”, “Marvel”, y “DC comics”.Las casas podrán estar muy adornados navideñamente pero no por ello significa que esa sea La Navidad y/o Noche Buena.Nunca será suficiente los adornos brillando con sus luces de led, los muñecos inflables, los árboles de navidad, y juguetes e intercambio de regalos, para conmemorar ese día, sino la verdadera Navidad y Noche Buena es la unión, la reflexión familiar. Pero eso sí, dejando a un lado los teléfonos celulares o cualquier tipo de equipo electrónico para entretener a los niños y niñas.Lo más importante además de la unión, es la celebrar el nacimiento del Niño Dios, es decir, de Jesús y rezarle para honrarlo pidiendo antes que todo salud, prosperidad y unión familiar, así como lo mismo para nuestra sociedad. Pedir por aquellas familias que de una u otra manera han perdido la vida por consecuencia del crimen organizado y encuentren una pronta recuperación. Así que los invito a todos en este ejercicio de la reflexión y su verdadero significado de la Navidad y Noche Buena. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org