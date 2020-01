11 Enero 2020 04:10:00

Sube y baja

En la dirigencia estatal del PAN también juegan a la rueda de la fortuna política, a subir a unos y bajar a otros sin siquiera avisarles.



Jesús de León Tello candidateó en la semana a cuatro alcaldes, entre ellos Alfredo Paredes, de Monclova.



La lista también incluía a Julio Long, Jorge Zermeño y Yolanda Cantú.



Pero con ninguno de los aspirantes del líder espurio del PAN han platicado sobre la posibilidad de contender.



ELECCIÓN PRIÍSTA



En el PRI hoy se resuelve el método de elección de sus candidatos.



No hay de otra, será por designación porque en el Revolucionario Institucional no están para más consultas internas.



Los 16 candidatos y candidatas ya están palomeados, pero la lista oficial la soltarían hasta finales de mes.



Mientras tanto, el Consejo político de hoy reunirá a cualquier cantidad de calefactos.



Eduardo Olmos, Álvaro Moreira, Jesús María Montemayor, Laura Reyes Retana y otros tantos más.



EL MORBO



Más de tres del PRI de Monclova van con cierto morbo al Consejo Político Estatal.



Quieren salir de dudas para saber quién podría ser uno de los candidatos a diputado local, ya sea por el Distrito V o por el VI.



La presencia de Ricardo López Campos les confirmaría que ya está amarrado.



Y van a eso, a confirmar si el notario público, dos veces diputado local, dos veces líder de la CNOP y dos veces dirigente municipal del PRI, asiste al Consejo Político.



Su asistencia apagaría a varios. Les podemos adelantar qué va a pasar, pero que lo vean por sus propios ojos.



PROFESIONAL… DE LA MENTIRA



El cabildo de Monclova aprobó ayer el presupuesto de Ingresos.



Si se trata de números, Juan Carlos Terrazas, el tesorero, les dio santo y seña de las cuentas.



Una vez más César “El Transparente” Flores Sosa sacó sus mismos informes, los de siempre pero esta vez lo aplacaron.



Cuando el regidor cuestionaba las cifras hubo un primer manazo de Terrazas: Usted regidor es un profesional. El tesorero hizo una pausa breve que hizo que Flores Sosa se esponjara pero lo remató: de la mentira.



Después vino otro coscorrón del mismo que cuida los dineros del pueblo.



Le parafraseó a Miguel Cervantes sin hacer referencia al animal que ladra. Ante sus cuestionamientos, señal de que vamos avanzando.



COAHUILA UNIDO



Coahuila y México están de luto.



Los lamentables hechos ocurridos en Torreón conmocionaron a todo el país.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme tuvo que modificar su agencia para atender personalmente el caso.



El mandatario estatal hizo un llamado a la sociedad para que hoy más que nunca, las y los coahuilenses debemos conjuntar esfuerzos para restablecer el tejido social y conservar la paz y unidad que caracteriza a nuestra gran entidad.



NAPITO VS. LEIJA



El Sindicato Democrático le dedica mucho tiempo a su pelea con Napoleón Gómez Urrutia.



Ismael Leija pedirá el desafuero del senador por su doble nacionalidad.



Y mientras del líder del Democrático mantiene esa lucha sin sentido con el dirigente minero, Altos Hornos de México se desmorona.



Se sabe que además de los problemas del Alto Horno 6 que hoy apagan, hay otros departamentos que están al borde del cierre y en peligro las fuentes de empleo.