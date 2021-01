05 Enero 2021 03:10:00

Subibaja de candidatos

En el PRI de Coahuila se tuvo un día ajetreado, la lista de los aspirantes a la 38 candidaturas a las alcaldías respetando la equidad de género más la inclusión de jóvenes de menos de 35 le hizo subir y bajar nombres de la lista.



Los teléfonos de los aspirantes sonaban para reportar el “sigues en la lista”, “bajaste”, “subiste” o de plano el “ya te eliminaron”, porque tal o cual político o alcalde en turno metió las manos y abogó por la propuesta.



Con decirles que el único candidato seguro, con todo que en Escobedo marcaba que sería candidata mujer, era Jorge Escobedo, el famoso “Tío George”, el traidor más descarado que ha tenido el PRI en las últimas elecciones.



La lista tentativa es que en Monclova va la esposa de Armando Castro, Lupita Murguía; en Frontera, Perla Ríos; en San Buenaventura, Hugo Lozano; Castaños, Rolando González.



El tironeo, las intervenciones de padrinos continúan generando una lista definitiva hoy, la convocatoria para darles formalidad a su designación se publica el miércoles y entonces habrá un pre registro.



INDECISIÓN EN EL PAN



Los blanquiazules en Monclova parecen no decidirse, entre la influencia que tiene el primer panista, Alfredo Paredes, y la falta de conciliación del dirigente estatal, Chuy de León, es tiempo que no se perfila a ninguno de los tres gallos.



Martín Blackaller, el secretario del Ayuntamiento; Mario Dávila y Agustín Ramos suspiran pero no hay señal de apoyo para nadie, el tiempo apremia y siguen en el supuesto de una segunda reelección que no llega.



Los líderes panistas no reflexionan el entorno o no quieren ganar, la elección de Alfredo Paredes la ganaron contra una candidata del PRI con poder económico y el apoyo de Rubén Moreira Valdez.



El detalle estuvo en la operación, se movilizaron en tierra, acuerdos, conciliación, compromisos y por supuesto que también dinero, no tanto como los otros.



En otras ocasiones cuando los panistas ganan, es porque el ciudadano está enojado o resentido con el PRI, es como si anotaran carrera de caballito.



Los perfiles por demás conocidos, Agustín Ramos quiere pero no tiene más que ganas, Mario Dávila un buen perfil, ha sido funcionario pero desaparece y no mantiene cercanía con los suyos hasta que vuelve a querer otro cargo.



Martín Blackaller ha sido el principal operador político de Alfredo Paredes, el del contacto con la raza y el que mantiene con calorcito la estructura, pero pareciera que su ánimo político lo afectó el Covid-19.



ENREDOS DE MORENA



Entre nacos y buitres se maneja el partido del Presidente de la República, Morena en alianza con PT Y UDC, al menos en Coahuila perderán clasificación de segunda fuerza si no logran unidad y consenso entre aspirantes.



Los influyentes de Morena imponen sus candidatos, sean competencia o no, aprovechan el estatus en su beneficio y compromisos de amigos o familia, del proyecto de AMLO o la 4T ni quién lo recuerde o respete, difícil el panorama.



La designación de candidatos a las alcaldías con descarado “dedazo” desató la inconformidad de José Ángel Pérez, diputado federal con licencia de Torreón, quien se manifestó frente a la sede de Morena en México pidiendo atención.



Y no es amenaza pero sí una sentencia dictada por los manipuladores del partido: en Torreón no ganara Morena si imponen a Luis Fernando, que se jacta de ser amigo de Mario Delgado.



Lo que son las cosas se les olvidó aquella suma de JAP cuando la elección de AMLO y los acuerdos, ayer ni lo recibieron ni por ser viejo aliado o diputado.



INDEPENDIENTES



Una competencia por la Alcaldía de Monclova diversa al autorizar 21 aspirantes por la vía independiente a recabar las firmas que avalen su candidatura.



Cuatro son de la capital del acero: Bretón Echeverría, César Flores, Édgar Ricardo Ávila Villarreal y Roberto Carlos Ramos Martínez.