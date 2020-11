24 Noviembre 2020 04:10:00

Sudó frío

Sudó frío



Hacía mucho que al gobernador Miguel Ángel Riquelme no se le veía sudar al momento de responder a una pregunta. Generalmente lo hace con naturalidad y hasta con jiribilla, pero ahora se notó el tamaño de la amistad que tiene con Marcelo Torres Cofiño, pues en la conferencia de prensa donde le preguntaron sobre la boda del hijo del legislador panista, respondió con evasivas.



El panista de moda puede presumir la amistad con el Gobernador coahuilense, porque no se atrevió a darle siquiera un rasponcito, aun cuando la regó.







El DJ



Y sobre la boda en cuestión, a la que según esto asistieron 108 invitados, de los 800 posibles, las críticas van en el sentido de que se dio en un momento complicado para La Laguna, que está en foco rojo en plena contingencia por el Covid-19.



Queda claro que Marcelo es el prospecto más claro del PAN para contender por la Alcaldía de Torreón, y si bien es cierto lo familiar ni se toca ni se mezcla con lo político, los enterados señalan que debió haber cuidado las formas.



Ahora mismo, el coordinador de la bancada del PAN en el Palacio de Coss, de seguro lamenta el momento en el que el DJ subió el video del evento. En las últimas horas dio mucho de qué hablar. Además, no se debe perder de vista que Marcelo no escapa a la escena política nacional y por lo tanto debe esperar la embestida correspondiente.





Charlatanería



Al puro estilo de la Cuatroté, en donde cada quien hace lo que se le antoja, el Alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, por cierto morenista, anunció que por sus pistolas seguirá con la campaña para repartir dosis de dióxido de cloro como tratamiento para pacientes con Covid-19.



Dijo que en total entregará mil “tratamientos”, aun cuando la Secretaría de Salud estatal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, advirtieron que no hay beneficios para la salud y, por el contrario, son muchos los riesgos para quienes lo tomen.



Por lo pronto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme aprovechó la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, para pedir que en tiempos de crisis no haya lugar a charlatanerías, y advertir al Alcalde de Madero que, o se sujeta a los lineamientos en los que participan prácticamente todos los alcaldes o a las consecuencias se deberá acostumbrar.





80 invitados



Además de los 25 diputados locales, en la sesión legislativa del próximo lunes, en la que el gobernador Miguel Ángel Riquelme presentará su tercer informe de actividades al frente del Gobierno estatal, habrá 80 invitados, capacidad máxima en el Palacio de Coss para mantener sana distancia.



Entre ellos, los integrantes del Gabinete legal y ampliado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside Miguel Felipe Mery Ayup, representantes del Ejército Mexicano y párele de contar.



Si alguien espera ver en el evento a los integrantes de la Alianza Federalista, se quedará con las ganas, pues la convocatoria no va más allá de lo que le acabamos de comentar.







Se le olvidó pronto



El senador Armando Guadiana Tijerina hasta se tropezó al montarse al tema reciente de la temporada anterior, y por lo visto, se comenta en los corrillos políticos, muy pronto se le olvidó el tema del carbón.



Los que saben de política apuntan a que el resultado del PRI, en la elección del 18 de octubre, es muestra de que los partidos políticos le siguen apostando a la deuda, y a temas que el electorado tiene en el pasado. Coahuila tiene que resolver otras cosas, pero por lo visto para muchos no es sencillo impulsar temas nuevos.







Salud mental



Tuvo eco la propuesta del diputado Emilio de Hoyos Montemayor para dar luz verde a la Ley de Salud Mental en el estado. La idea del planteamiento del coordinador del grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila y presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss es que las autoridades no le saquen la vuelta a la hora de proteger, promover y mejorar la vida y el bienestar mental de los ciudadanos, así como garantizar en todo momento el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales.



Según De Hoyos, en Coahuila hay avances en la materia, pero nunca está de más tener la ley correspondiente. Finalmente, más seguro, más amarrado.