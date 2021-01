30 Enero 2021 03:10:00

Suelten a Ancira

Un S.O.S lanzó el senador Armando Guadiana a la Fiscalía General de la República, y al mismo Presidente de la República resolver el caso de AHMSA, liberando a Alonso Ancira de prisión para rescatar la empresa y la economía regional.



En un video que circuló, el Senador con licencia de Morena, insiste sobre la grave situación económica de la planta productiva; antes, dicen, habría mandado una carta al Presidente en el mismo sentido.



Para que AHMSA dejara de pagarle a los transportistas de carga, quiere decir que la situación económica es grave.



Hasta hoy, Guadiana es el único que se preocupa y dirán que porque es su amigo, tiene negocios o intereses, como sea pero de paso ayuda a otros, en honor a la verdad a todos los de la 4ª.T los mueve un interés, y mienten, traicionan y roban.



Esther Vs Jericó



Una vez más Esther Quintana es candidata del PAN a la diputación federal por el Distrito IV de Saltillo, precisamente por donde compite Jericó Abramo del PRI, se cruzan apuestas.



Una elección complicada por la pandemia para todos, pero difícil para los que carecen de estructura y de la retostada para los que no traen ni un buen perfil de candidatos.



Nada para nadie, con todo y lo que digan las encuestas.



Habrá vacunas



No lo duden, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme reiteró que en breve hará tratos para conseguir un millón de vacunas antiCovid y proteger a más coahuilenses.



Si el Gobierno Federal envía su parte y el Estado compra otras tantas, se amplía el universo de protección a los ciudadanos, ojalá sea en corto tiempo.



Los números rojos del reporte oficial de casos Covid, el viernes 577 en Saltillo y Acuña con más de 100 contagios en un día, las muertes por docena en algunos municipios.



Por cierto, Riquelme asistió a la ceremonia religiosa de toma de posesión de Monseñor Hilario González, y corrió la cortesía de bienvenida.



Un buen comienzo la cordialidad para la buena relación Iglesia-Estado que hoy comienza.



Con o sin



El caso es que mientras las vacunas llegan, urge reactivar sectores, Turismo por ejemplo arrancará en mero pico de contagios con la apertura de museos y carrera ciclista en la Región Centro.



No hay sector afectado o colapsado, por lo que las autoridades deciden retomar algunas actividades con autorización del Subcomité de Salud, remarcando la aplicación de medidas sanitarias.



Cada quien tendrá la decisión de participar y cuidarse en los eventos, pero de que se tienen que ir reactivando sectores, es necesario.



Resalta Frontera



Al menos para los que circulen por el bulevar Ejército Mexicano sabrán que entran a territorio de Frontera y son bienvenidos, el anuncio espectacular en los que marca el límite con Monclova se inauguró ayer.



Una entrada que se complementa por la noche con alumbrado led, modernización de semáforos, la plaza de La Lagunita donde las letras Frontera se pintan de acuerdo a la celebración que acontece.



Más allá las colonias que conectan con la 30 remodelación de los bulevares, en la carretera 30, nuevo alumbrado y su costado la ciclovía.



El alcalde Florencio Siller planeó obra de inicio a final de una vía de comunicación que es columna vertebral de la ciudad, transitada por vecinos y visitantes, imposible no percibir el cambio, a menos que sea invidente.



El apoyo Gobernador Miguel Ángel Riquelme a Frontera ha sido fundamental para lograr la transformación de importantes arterias de la ciudad y, 71 cuadras pavimentadas, reitera el Edil.