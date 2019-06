13 Junio 2019 04:10:00

Suena a destape

Los funcionarios priistas en Coahuila andarán atareados este sábado al integrarse la Asociación de servidores y exservidores públicos priistas, al frente de la cual estará el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller. Para el evento se pusieron “fifís” y lo harán en uno de los salones del hotel Quinta Real.



La convocatoria está completa; “Chema” para sus fans, rendirá protesta ante el gobernador Miguel Riquelme y también dirán presentes alcaldes, exalcaldes, diputados federales y locales, el Gabinete estatal, legal y ampliado, representantes de los sectores y organizaciones del PRI y hasta exdelegados federales que se quedaron fuera al llegar la Cuarta Transformación. En resumen, estará la clase política estatal del tricolor. Suena a destape, ¿no creen?



En vilo, pleito panista



La Sala Regional del Trife, con sede en Monterrey, resolverá este jueves la impugnación del médico Mario Alberto Dávila Delgado, en contra del fallo del Tribunal Electoral de Coahuila que avaló el triunfo de Jesús de León Tello en la elección para dirigente estatal del PAN.



El pleito entre los panistas de Coahuila es uno de los 10 en la agenda que resolverán los magistrados que preside Claudia Valle Aguilasocho. La moneda está en el aire, pero quienes por estos días se encontraron con Dávila Delgado, lo vieron tranquilo y confiado en que el Tribunal federal revertirá los resultados. Veremos.



Carolina, ¿dentro o fuera?



Hay dos versiones sobre el futuro político en el corto plazo de la exdiputada federal Carolina Viggiano Austria. Según sus cercanos, no hay variaciones en torno a tener el visto bueno para acompañar al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, como compañera de fórmula por la dirigencia nacional del PRI.



“En el equipo de precampaña de “Alito”, todo sigue igual”, nos aseguran fuentes cercanas al caso, de tal suerte que la esposa del exgobernador y actual diputado federal, Rubén Moreira Valdez, tiene su lugar asegurado como candidata a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del expartidazo.



Damnificada en el PRI



Peeero, está vigente y corre fuerte el rumor respecto a que Carolina Viggiano se habría quedado sin la posibilidad de convertirse en compañera de fórmula de Alejandro Moreno para competir por la dirigencia nacional del PRI. Las negociaciones con el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para sumarse a la cargada a favor de “Alito”, como conocen en el tricolor al Gobernador campechano, la habrían damnificado.



El mexiquense, nos comentan, dio visto bueno a las aspiraciones de “Alito” a cambio de llevar mano en el nombre de la aspirante a secretaria general del CEN, con lo cual la expresidenta del Sistema DIF Coahuila habría quedado fuera de la fórmula, aunque de seguro será protagonista de la campaña y eventual dirigencia. Lo anterior se confirmará el 22 de junio, fecha de registro de los aspirantes.



Nadie lo quiere



¿Se ha preguntado por qué Héctor Horacio Dávila Rodríguez no da una? Muestras hay de sobra. Le tiró a la candidatura del PRI a la Alcaldía de Saltillo y nadie lo respaldó. En vista del éxito no obtenido, “chapulineó” al PAN y en dos ocasiones buscó la Alcaldía de Ramos Arizpe. Las dos veces fracasó, y lo que ahora está por perder es la dirigencia de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila.



Quienes lo conocen, tienen la respuesta y aseguran que le gana el protagonismo, al grado de que siempre se va por la libre, con sus intereses personales por delante. Esta vez no fue la excepción y sin considerar la postura de sus representados salió a criticar la seguridad de Saltillo y de Coahuila. Lo anterior, no obstante a que agremiados de la asociación forman parte activa de los consejos ciudadanos. Molestos, diversos liderazgos de la Asociación de Hoteles y Moteles se desmarcaron –una vez más– de las declaraciones de HH.



En Canadá



Quien ya se encuentra en Canadá como parte de una nueva gira internacional de promoción industrial, es el gobernador Miguel Riquelme. Hay agenda hasta este viernes y en el punto número uno está un encuentro con Don J. Walker, director ejecutivo de la trasnacional automotriz Magna, la cual tiene dos plantas en Coahuila.



La intención del gobernador es presentar a Walker alternativas de expansión para las plantas y de paso explorar la posibilidad de instalar una tercera.



Se trata de la décima gira internacional; con las otras nueve se concretaron 54 proyectos de inversión por una suma de 2 mil 700 millones de dólares y la generación de 13 mil empleos directos. A ver con qué novedades regresa la delegación coahuilense.



Se llevan el proyecto



Quienes partieron semana en Saltillo fueron funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, encabezados por su titular, el biólogo Guillermo Villasana. Vinieron con la idea de conocer a fondo los modelos de servicio público y ecología de Saltillo, que son ejemplo de éxito en el país.



La delegación tamaulipeca recorrió distintos sectores de la capital del sarape y el pan de pulque para revisar actividades como la recolección de basura y limpieza, en los cuales el gobierno de Manolo Jiménez se aplicó y obtuvo reconocimientos internacionales como la Escoba de Platino, el año anterior. Los visitantes también se interesaron en el funcionamiento de la Policía Ambiental.