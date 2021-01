31 Enero 2021 03:10:00

Sueños perdidos

A UN MES de cumplir un año de pandemia, los sueños de la mayor parte de los mexicanos están perdidos; México está en Jaque Mate. LOS AHORROS y el patrimonio de millones de mexicanos se perdieron y no se ve luz al final del camino, el Gobierno Federal sigue con la misma retórica desde hace 18 años, aventado culpas al pasado.



LA VACUNACIÓN inició hace mes y medio y aún no pueden vacunar al Sector Salud, y peor aún no se tiene fecha específica para la llegada de nuevas dosis.



Los adultos mayores cada día engrosan la estadística de fallecidos en nuestro país el 80% de muertos anda arriba de los 60 años, aún así no se ve creíble que para finales de marzo esté vacunado este sector de la sociedad.



EL SECTOR turístico del país, que significa el 9% del Producto Interno Bruto y la tercera fuente de divisas está en quiebra, podríamos decir que peor que en mayo o junio, la situación empeora cada día.



AYER SE anunció que Canadá cerraba sus fronteras a México, esto representa un golpe certero al turismo, nuestro país recibe aproximadamente mil 578 millones de dólares en divisas turísticas tan sólo de Canadá.



ESTADOS UNIDOS igualmente nos acaba de cerrar las puertas, la relación económica es enorme recordemos que el 80% de nuestro turismo internacional, el daño a nuestros destinos de playa es inmenso, es la mejor temporada para el turismo que huye del frío, casualmente es Canadá y Estados Unidos.



SEGÚN CIFRAS proporcionadas por el periódico El Economista, las divisas turísticas cayeron 93.7% durante abril del 2020, el primer mes completo de confinamiento en el país, llegaron a México 777,152 turistas extranjeros, 78.5% menos que en mismo mes del 2019.



MÉXICO es uno de los países más visitados del mundo, nuestra oferta cultural y natural cuenta con más de 187 sitios arqueológicos, 11 mil kilómetros de litorales, 34 sitios Patrimonio de la Humanidad y 111 Pueblos Mágicos.



MÉXICO OCUPABA antes de la pandemia el noveno lugar en el ranking mundial de países con la mayor recepción de turistas, según cifras de la Organización Mundial de Turismo. Este año aparecimos en el tercer lugar en captación de turistas extranjeros debido a que la gran parte de la Unión Europea cerró sus fronteras y México las mantuvo abiertas.



MIGUEL TORRUCO MARQUÉS, secretario de Turismo en México, señaló en su cuenta de Twitter que en 2020 se muestran un total de 20 millones 96 mil pasajeros transportados en vuelos internacionales, nivel inferior en (-)58.8% a lo registrado en 2019.



LA INDUSTRIA turística agónica y en Jaque Mate requiere con urgencia apoyos fiscales, México debe congelar al menos 6 meses del pago de impuestos. Ojo, mencionó congelar no condonar. Porque aunque sería lo razonable sabemos nunca lo van a hacer.



8 DE CADA 10 negocios formales que cerrarán en los próximos 90 días, lo harán por la imposibilidad de pagar impuestos, además de multas, actualizaciones, notificaciones, pitos y flautas. Mucho hablan las autoridades de los 3 niveles de gobierno sobre la reactivación turística, pero esta no se da sólo aumentando los aforos o abriendo atractivos turísticos.



LA REACTIVACIÓN turística va de la mano de la comercial, podrás abrir Disneylandia o Las Vegas, pero quiénes entrarán o visitarán si nuestros ingresos en este momento apenas alcanzan para comer, hemos perdido en 2 años más del 10% PARA REACTIVAR el Turismo en México y el mundo es necesario que todo vaya de la mano, todo debe ir en línea, de ahí la urgencia de los apoyos fiscales y créditos abiertos, resulta que para que te presten requieres mostrar que no necesitas el dinero.



HABLANDO DE POLÍTICA, nada nuevo bajo la alfombra, los partidos políticos están tratando de armar su plataforma electoral, la meta es restar fuerza en el Congreso al Presidente de la República de tal manera que deje las ocurrencias de lado.



EN EL CASO de las alcaldías al menos en la zona norte, Morena se irá en blanco no ha logrado amarrar perfiles que no vengan del PRIAN y a los miembros de izquierda de siempre ya los tienen aislados y controlados los chapulines.



RESULTA INCREÍBLE pero la mayoría de los candidatos a las alcaldías y regidurías que llevará Morena en el proceso electoral son miembros del PRI y del PAN, al menos hasta hace poco, y si no me creen sólo avienten un ojo a los que ya están, amigos por eso en política nadie debe perder las amistades por un voto.