17 Abril 2020 04:10:00

Suertudos y con resultados

Muy activos y con suerte andan los muchachos de la Policía Civil Coahuila, a cargo de la secretaria de Seguridad del estado, Sonia Villarreal, pues ayer lograron dos aseguramientos importantes en la Región Norte de Coahuila…



Resulta que el primero de los casos ocurrió en la carretera 57 en la autopista Premier, cuando un sujeto a bordo de una camioneta donde cargaba papas y cebollas se dirigía de la Carbonífera a Ciudad Acuña, pero por las prisas el sujeto sufrió un desperfecto mecánico y su camioneta terminó volcada y con ello esparció en la cuneta central de la autopista todos los costales de verduras…



En ese momento pasaban por el lugar los oficiales de la Policía Civil y se bajaron de la carretera a auxiliar al accidentado y comenzaron a levantar los costales y para su sorpresa, entre la maleza encontraron varios cuadros envueltos en cinta canela que contenían mariguana…



El conductor que se dirigía a Ciudad Acuña fue detenido, pues resultó que entre los costales había oculta droga y logró pasar todos los retenes desde Saltillo, pues al parecer procedía de Sinaloa, pero por el accidente y la fortuna de los policías que ayudaron en la volcadura, se logró el decomiso y que el enervante no llegara a las calles…



El otro caso fue de un arsenal que también decomisaron con dos detenidos en Ciudad Acuña, es decir, los buenos resultados y la suerte acompañan a la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal…





Piedras Negras, líder fronterizo en seguridad



El Inegi presentó ayer los resultados de la encuesta trimestral de percepción de inseguridad correspondiente al mes de abril del presente año, y Piedras Negras comparado con el último trimestre redujo su percepción de inseguridad ciudadana en 5 puntos porcentuales, es decir, los ciudadanos se sienten más seguros y respecto al pico más alto del año pasado, mejoró casi 13 puntos porcentuales…



Hoy con estos resultados, Piedras Negras es la ciudad fronteriza en donde sus habitantes tienen la mejor percepción de sentirse seguros, casi el 60 por ciento así lo consideran y también con esto la ciudad subió cinco lugares, del 12 al siete…



Ante esto, el alcalde Claudio Bres ha señalado que es resultado de la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, en donde se incluye la labor de la Guardia Nacional y el Ejército, la Fiscalía y la Policía Estatal y también la Policía Municipal…



También en cuanto a la efectividad como Gobierno Municipal, en donde Piedras Negras se colocó en el primer lugar con una efectividad del 59.9 por ciento, lo que quiere decir que seis de cada 10 habitantes se sienten seguros y confían en su gobierno municipal…





Ausente de Subcomité norte



El pasado miércoles hubo reunión del subcomité de Salud, región Norte, pues en los pasillos de una de las jurisdicciones de esta región se notó un nerviosismo poco usual, de los 2 jefes solo acudió uno, ya que el otro titular recibió un mensaje para que no se presentara..



La tensión está muy latente por las formas en que el encargado de esa jurisdicción maneja las cosas, no se sabe de dónde se romperá la hebra, pero lo que sí, es que esto deja mejor parados a otros profesionistas, no vaya a suceder que dentro de poco tengamos una mujer como jefa de Jurisdicción, lo cual le servirá a la región y a la equidad de género. Veremos y diremos…



Por lo pronto la reunión estuvo muy bien llevada por Francisco Saracho, secretario de Inclusión y Desarrollo Social y el alcalde Claudio Bres, además del resto de los alcaldes de la región quienes dialogaron sobre medidas y condiciones de hospitales…





Alta encomienda



El coronel Gustavo Campos Armendáriz trae una alta encomienda en las regiones Norte y Centro de Coahuila, el dar seguridad y tranquilidad a los hospitales en donde se atiende a pacientes de Covid-19…



A principios de semana llegaron sus gentes a tomar la custodia y seguridad del hospital de zona 7 de Monclova y ayer hicieron lo mismo con el Hospital General de Zona 11 de Piedras Negras, ambos del Seguro Social…



Ahí se trata de dar presencia a ambos nosocomios, vigilar entradas y salidas y dar tranquilidad y protección al personal de salud que suman más de dos mil 500 empleados, ante las situaciones que en otras regiones se han vivido…