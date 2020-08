15 Agosto 2020 03:10:00

Suertudotes

Vaya que Morena tiene una forma de elegir los candidatos a diputados locales plurinominales “mágica”, que favorecieron al esposo de la diputada Miroslava Sánchez y a la mamá de Diego Del Bosque, a todo un grupo no de cómplices.



Una lista que desde encendió los ánimos de los contrarios a la diputada Miroslava Sánchez, que metió a su esposo y Ariel Maldonado Leza, los que no pueden cantar victoria hasta que no se sepa si el Tribunal Electoral les dará oportunidad de participar.



La lista empieza con Manuel de Jesús Meza Navarro (esposo de Miros), Ruth Flores Morín, el tercero será hombre y será “Ext”, le sigue Leticia Barboza, Ariel Maldonado Leza, dejan otro lugar para un “Ext”, luego Jesús Sarabia Contreras, Ofelia Montes, otros “Ext” y Lizbeth Ogazón Nava.



El esposo de Miros, la diputada federal y Alicia Villarreal, mamá del diputado Diego Del Bosque, “salieron” en la tómbola de candidatos.



Se toleran



Todo sea por la salud, la cordialidad de manifiesto en la visita del director general del IMSS, Zoé Robledo y el Gobernador Miguel Ángel Riquelme, al poner en operación una área Covid en el interminable Hospital de Zona de Acuña.



Una gira en donde públicamente diría el mandatario fue fructífera, mientras que Zoé reconoció la oportuna intervención de MARS frente a la emergencia por la pandemia de Covid-19.



Frente a los asistentes dicen es trabajo coordinado, Federación-Estado, después se les oye quejarse de falta de recursos.



Lo mejor de la visita de Zoé, es que desde el lunes hay 50 camas disponibles para enfermos Covid en Acuña, en tanto continúan equipamiento de las otras áreas del hospital.



Que dice bortoni



Había dicho que exigirían a AHMSA se pusiera al corriente con los abonos a los proveedores que tenían atraso de tres semanas, pero ni reunión virtual hubo, así Marco Ramón, de Coparmex, dijo analizaban demandar a la empresa.



Los empresarios tienen dos opciones, o se aguantan los desplantes y promesas incumplidas o le entran por la vía legal, ni llorar ni amenazar les queda.



Los tratan como lo permitan, incluye a los líderes empresariales.



En las mismas andan los ex obreros que desde hace meses no reciben el pago de su terminación y la empresa libero dos o tres pago y suspendió.



En pleno derecho de su libertad de expresión saldrían a manifestarse, bloqueando calles aledañas para presionar a la empresa y fueron desalojados por los Gates.



La diputada Melba Farías lanzó una enérgica protesta en defensa de los obreros que reclaman el pago de su terminación.



Herencia sindical



Igual que los políticos están los sindicalistas de la desfalcada Sección 288, que le encuentran sabor a la “liana” y quieren imponer a sus vástagos en una comisión.



De eso acusan a Oliverio López Ramos, que hace olas para sacar de la jugada a Néstor Rodríguez Falcón, que por estatuto pasó a la Secretaría General ante la destitución de Patricio Quintero.



Vivillo el López, años probando las mieles sindicalistas por eso su plan para conseguir una comisión sindical a su hijo, pero se topó con el repudio de los obreros que apoyan a Néstor.



El saqueo de 7 millones de pesos trae acelerados a los obreros, que advierten no dejarán a Oliverio tome el control sindical, es tiempo que regrese a jalar en AHMSA porque con su actitud daña la poca credibilidad del Democrático.



Va elección



Apúrenle esos del PAN y Morena con la promoción y la designación de sus candidatos, porque habrá elección de diputados locales luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó sus argumentos.



Los magistrados dirían que son infundados sus argumentos para suspender la elección, que si el INE no consulta a las autoridades de salud como argumento Morena es porque tiene facultades o aquello de no garantizar la salud.



La jornada electoral es el 18 de octubre, un nuevo Congreso inicia el 2021, una elección por demás cantada.