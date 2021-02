18 Febrero 2021 04:10:00

Suicida y de ocurrencias

Suicida y de ocurrencias



Sin rumbo, suicida y condenada al fracaso, la “estrategia” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre política energética. La definición, de una sola pieza, la hizo el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, durante la firma del Pacto Coahuila 2021, la ratificación del plan de estabilidad económica y laboral vigente desde hace un año, es decir, en los momentos más complicados de la pandemia.



Y es que ni la pandemia por el Covid-19 suspendió la operación de empresas y sectores estratégicos y prioritarios. Lo hicieron las ocurrencias y decisiones encontradas y fuera de lugar del actual régimen.







El Pacto Coahuila 2021, punto por punto



Varios puntos a destacar de la firma del Pacto Coahuila 2021, por la estabilidad económica y laboral.



1- El gobernador Miguel Riquelme encabezó la firma del Pacto Coahuila 2021, mediante el cual, Gobierno del Estado, municipios, empresarios, sindicatos y universidades, independientemente de sus ideologías, se comprometen a impulsar la competitividad de Coahuila, fomentar la paz laboral y el respeto a los derechos de las y los trabajadores.



2- Esta iniciativa de Miguel Riquelme no es una ocurrencia. Desde que inició su gobierno mantiene la política de unir a todos los actores en torno a un fin común: la estabilidad y el desarrollo productivo de Coahuila.



3- En la edición 2021 del Pacto, participaron figuras como el presidente nacional de la Canacintra, Enoch Castellanos Pérez; el líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo y Pedro Américo Hurtado, director de la Organización Internacional del Trabajo en México.





Asunto de Estado, no político



4- A manera de muestra de que el Pacto Coahuila es ajeno a tintes políticos, el orador del evento, en representación de los alcaldes, fue Alfredo Paredes, de Monclova, de extracción panista.



5- Ante la falta de una estrategia nacional, Coahuila se organizó con todos los sectores para impulsar el desarrollo del estado, de la mano con empresarios y sindicatos.



6- Este pacto es único en América Latina, puesto que busca reforzar los mecanismos de diálogo social para construir una sociedad pacífica, justa e inclusiva, impulsando la reactivación económica.



7- Miguel Riquelme resaltó que Coahuila encontró el equilibrio entre las medidas sanitarias y la reactivación económica. La entidad tiene una ocupación hospitalaria de 21% en camas Covid-19, frente a la reactivación de 95% de la economía.



8- Miguel Riquelme fue contundente en su discurso: calificó de “suicida” la política energética del Gobierno federal. Desmintió las versiones y justificaciones ante el desastre de energía por parte de la CFE. Son contradictorias las causas difundidas por la cuatroté.





Había estrategia



9- Sí había una estrategia por parte del Clúster de Energía para la extracción de gas, denominado Plan Quinquenal 2015-2019 de licitaciones de 128 bloques de extracción de hidrocarburos, incluidas áreas ricas en gas natural.



10- El Gobierno federal suspendió las licitaciones y las asociaciones de Pemex, que dirige el agrónomo, sí, leyó bien, el agrónomo Octavio Romero Oropeza, con empresas privadas, con lo cual comprometió el abasto del gas natural.



11- El Gobierno federal suspendió un contrato de Pemex con una empresa privada para extraer gas en Hidalgo, Coahuila, municipio que en este momento estaría produciendo 117 millones de pies cúbicos de gas natural en solo uno de los cuatro pozos asignados a Pemex en el norte de la entidad.



12- La política energética del Gobierno federal no tiene rumbo y es suicida.



13- El gobernador Miguel Riquelme fue enfático al advertir que en Coahuila no aceptamos ni chantajes, ni bloqueos, ni acciones que transgredan la ley y el orden público. Aquí se brinda certidumbre a quienes generan empleos y eso queda claro.







Van contra la alianza



Este jueves hay actividad en el Tribunal Electoral del Estado. Está lista la ponencia de la magistrada Karla Félix Neira sobre promociones que por separado presentaron los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en contra de la integración de la alianza de Morena, con el Partido del Trabajo y Unidad Democrática de Coahuila.



PAN y PRD argumentan una serie de irregularidades, como la presentación fuera de tiempo de documentos claves para lograr la coalición. Veremos cómo termina esto.







A la campaña



El que le pondrá pausa a su tarea como director de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Salud estatal, es Héctor Manuel Reyes Soto, pues en breve asumirá funciones como coordinador del área de Comunicación Social de la campaña que José María Fraustro Siller desarrollará como candidato a la Alcaldía de Saltillo, con la bandera del Partido Revolucionario Institucional.



Reyes Soto tiene amplia experiencia en la relación con medios informativos y el desarrollo de campañas mediáticas, de ahí que el doctor Roberto Bernal, titular de la Secretaría de Salud, no dudó en dejarlo ir a la campaña.