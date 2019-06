06 Junio 2019 04:06:00

Suiza y el efectivo

Veo un video ( https://www.youtube.com/watch?v= iMiouPTmGRs) donde se menciona la intención de los globalistas para acabar con los billetes y las monedas (que de todos modos son fíat, abstracciones de la abstracción que es el dinero real, metálico, del intercambio original llamado trueque) para sustituirlas por puro “dinero” electrónico (abstracción de una abtracción de otra abstracción) por supuesto manejado centralmente por ellos (de ahí lo de bancos “centrales”) para controlar a la población.En ese video se dice que en Suiza (desde donde supuestamente vienen las órdenes para eliminar el cash) se usa mucho el efectivo. Pregunté al respecto.DE UN OBSERVADOREl Erny: “En mi experiencia personal en Suiza sobre el ‘cash’, cuando llegué aquí hace 9 años, me llamó la atención que todo mundo pagaba en efectivo sus consumos o sus compras. En una ocasión noté que mi esposa traía su cartera retacada de dinero en efectivo, y le pregunté cuál era la razón y me dijo: ‘Nos gusta sentir la billetiza en la mano, y no una tarjeta de crédito’.“Los suizos siempre andan bien armados con cash en la billetera. Un día que hacía fila en el banco, la señora delante de mí en la fila, una abuelita como de 80 años muy emperifollada –las ancianas aquí gustan de vestirse muy bien, lucen muy dignas– retiró 30 mil francos (alrededor de 570 mil pesos mexicanos). Cuando se guardó el dinero en su elegante bolsa Louis Vuitton, volteó y me dijo: ‘Ahora sí traigo lo mío para comprar regalos navideños’.Wao, Suecia, es anti-cash, mientras Suiza permanece pro-cash. Suecia es una de las principales sociedades cash-free en el planeta. Si utilizas demasiado efectivo, el banco puede contactar a la Policía y denunciarte porque piensan que eres un terrorista o un criminal.Recuerdo en Mazatlán, un amigo mío, ricachón con pedigrí, era notable por su aversión a las tarjetas de crédito. Cuando coincidíamos en una legendaria carreta de mariscos del puerto, mi amigo, a la hora de pedir la cuenta, sacaba de su bolsillo una buena pachocha de billetes –a manera de presunción, pues no usaba cartera– y gritaba: ‘¿Cuánto te debo?’, ondeando el kilo de billetes en la mano, jajajajaja. Y así pagaba dondequiera que consumía o compraba algo. Un día le pregunté: ‘Oye, ¿y esa onda de andar cargado con tanto cash?’. Me contestó: ‘Pa’ que vean que aquí hay billetes’”.DE UNA EXPERTALuzma: “Creo que sí hay una tendencia muy fuerte a desaparecer el dinero en efectivo. Citibanamex la encabeza en México. En la última convención de banqueros le ofrecieron a AMLO absorber los costos de hacer que llegue hasta el último rincón del país. Se supone que eso le daría un golpe mortal al dinero de la economía subterránea (salvo la de ellos, desde luego), lo que significa que en realidad nunca van a poder imponer el dinero electrónico en todos los ámbitos.Finalmente, estamos de espectadores en el mundo que cambia, en el que los gobiernos tradicionales son obsoletos y los políticos no están dispuestos a ceder el poder a los transnacionales. El dinero, desde luego, es un componente importante. Por cierto ¿se han fijado cómo el Gobierno de la 4T está desarmando el gobierno digital? Ya las oficinas de Gobierno se vuelven a poblar, con menos empleados, así que las colas son sensacionales. Lo que supongo dejarán funcionando es el SAT digital, pero ¡hay colas en el chat! El otro día hice una cola de una hora y lo peor es que, como pregunté algo que el chamaco que contesta no sabía, me colgó!”.DE UN FINANCIEROEl Manuel (vive en Suiza desde hace más de 20 años): “Suiza acaba de emitir billetes de mil francos ( equivale más o menos a mil dólares). Una confirmación que los suizos exigen se permita el uso del dinero en efectivo. Zug, Suiza, se perfila como la capital mundial de criptomonedas. Esto es la otra realidad. Encaja en el mundo complejo en el que vivimos”.