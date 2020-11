09 Noviembre 2020 03:10:00

Suma Almeraz

El que sigue ocupándose de las necesidades de sectores y familias de Monclova es Alfonso Almeraz y su fundación SUMA desde hace tiempo y por lo que dice va de largo, por ahora con recursos de amigos, en su momento será recurso público.



Para nadie pasa desapercibido que Poncho se propone ser candidato independiente a la alcaldía de Monclova, y se encaminó con labor social.



El fin de semana estuvo con vecinos de Las Moritas, se comprometió a reponerles 80 luminarias, al vivir en la obscuridad, la mitad antes de que termine el año a razón de 1 mil 500 pesos cada una.



La etapa de firmas que validen su registro como candidato independiente no será un problema, donde se atoran los independientes es el día de la jornada electoral, les falta estructura y las mañas.



Por si dan chance



Por formación política y liderazgo a la juventud panista no queda, que les den oportunidad es otra cosa, los de Coahuila recibieron el Taller de Formación Integral.



Ser parte del montón, por si algún día te dan chance de ser candidato, que hasta octubre fueron los mismos viejos y doñas que se rolan en los cargos, dicen.



Mucho empeño le pone Alan Ávila Magos, dirigente nacional de las Juventudes Panistas, lástima que mientras no liberen del secuestro al PAN de Coahuila, la chaviza no tiene futuro político.



Aborrecidos



Los pitufos de estos rumbos tienen aborrecidos al grupo Laguna que son, vuelven a ser, se reparten, acuerdan, pactan o canjean puestos por derrotas que los tienen en el tercer lugar.



La imagen del dirigente estatal Chuy de León, Memo Anaya y demás del grupo Laguna, está por los suelos, que ni se les ocurra candidatearse porque hasta el tercer lugar pierden.



Con frecuencia le recuerdan a Memo Anaya vendió su “Dignidad” hace años y perdió la confianza de los coahuilenses que lo apoyaron.



Azota Covid en SM



Un pueblo enclavado en lo más apartado de Coahuila como es Sierra Mojada, vive en desventaja la emergencia de salud por la pandemia de Covid-19, se habla de hay muertos a diario y la propagación de contagio es rápida.



Sin médicos o centros hospitalarios para la atención oportuna las familias le apuestan a la fe, remedios caseros, algo de medicina y la resistencia del cuerpo para superar el contagio, algo difícil.



Son los representantes de la Iglesia Católica los que dieron cuenta del brote de contagios, 36 en Hércules con 8 muertos en la Esmeralda, y nadie que se preocupe por ir al auxilio.



El reporte oficial de casos de Covid ayer registró cero muertos y un nuevo caso en Sierra Mojada, el aviso de allá es que está cañón y a la buena de Dios.



Valemadrismo



Con todas las recomendaciones y previo aviso de sanción si se incumplen, comerciantes de la ‘pulga’ se instalaron en la Hipódromo, mientras que en Frontera la fiesta de familia se ve en las calles más transitadas sin que nadie pare la fiesta.



Eso sí, bares, restaurantes y comercios vigilados y multados para obligarlos a cumplir, con todo que generan empleos o desempleo si llegan a cerrar.