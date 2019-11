30 Noviembre 2019 04:10:00

Supuesto fraude millonario

Un supuesto fraude millonario le habría costado el puesto a César Arce como delegado regional del Infonavit.



En las oficinas centrales del Instituto tendrían documentados cuando menos cuatro casos de usuarios que perdieron cientos de miles de pesos al reclamar el estado de la subcuenta.



En la investigación están cuando menos otras tres empleadas.



En los pasillos de la dependencia ya se habla de que un militante de Morena llegaría al relevo de Arce.



Lo más seguro es que también le van criticar a Alfredo Paredes lo que se ahorró en un evento para rendir su Informe de Gobierno, comentó en cortito un empresario de Monclova.



Se refieren a algunos regidores que en el primer año de administración su trabajo ha sido cuestionar al alcalde y sus directores.



Pero para la Iniciativa Privada de Monclova, Paredes ha cumplido con sus compromisos.



Se dijeron satisfechos y contentos y tal cual lo dijeron Ricardo Zertuche de la Canaco y Raúl Flores de la CMIC.



Los grupos de Morena ya se sumaron a la exigencia de pedir la renuncia de Mario Zamudio como gerente de Simas.



Los únicos que no están participando son los que apoyan a Claudia Garza del Toro.



Ya está programada otra protesta en el edificio de Simas para el próximo jueves con la única intención de pedirle al gerente que deje el puesto.



Zamudio ya no tiene quién lo proteja.



Con la presencia de doña Olga Sánchez Cordero, el gobernador Miguel Ángel Riquelme va al Congreso del Estado a presentar su Informe de Gobierno.



Ahora sí el Gobierno federal envió a un representante del Presidente López Obrador de buen nivel.



La titular de la Segob llegó desde anoche a Saltillo para acompañar al mandatario estatal al congreso del Estado.



La situación financiera para el Estado y los 38 municipios es preocupante.



De ahí pues que el diputado Emilio de Hoyos llamara a las autoridades a ser creativos e innovadores para no caer en la tentación de los endeudamientos.



El recorte para el Estado será de 394 millones de pesos.



Y tan sólo en la quincena pasada y sin decir agua va, la Federación rasuró 182 millones de pesos para Coahuila y sus municipios.



A Monclova le tocó bailar con la más fea y sufrieron el descuento de unos 10 millones de pesos.



Juan Carlos Terrazas, el tesorero municipal, esperaba otro ramalazo de unos 5 millones de pesos.



Después del lunes cuando el gobernador Miguel Ángel Riquelme rinda su informe en Torreón, los secretarios ya tienen el día en que comparecerán ante los diputados locales.



De acuerdo a la agenda que lleva Marcelo Torres el primero será José María Fraustro Siller.



Después va el secretario de Seguridad Pública y en tercero José Luis Flores Méndez, de Fomento Agropecuario.