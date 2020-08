08 Agosto 2020 03:10:00

Surge una mujer por el distrito 06…

Parece que en el distrito 06 con cabecera en Frontera, se asoma la esperanza entre los votantes con una mujer como candidata a la diputación local...



Hasta ahorita los apuntados más fuertes son por el PAN José Luis Castro y por el PRI Ricardo López Campos...



De los dos no se hace uno, dijera mi abuela...



Y es que mientras López Campos, es un empedernido del sistema que brinca de un puesto a otro y que incluso traicionó al PRI y lo premian con la candidatura; el panista José Luis Castro, pareciera que sólo quiere ser diputado para ganar bien...



Y los dos se parecen en que no le dan agua ni al gallo de la pasión, no se les conoce precisamente por ayudar a los que menos tienen, por tener ese contacto con la gente; así es que es difícil pensar que vayan a ayudar al pueblo desde una curul...



Pues ayer en redes sociales se destaparon las aspiraciones de una mujer que iría por la UDC, que dará la pelea en el distrito 06 y que en un descuido se los llevará de calle...



Se trata de la jefa de enfermeras del IMSS Olga Isela Amaya, hermana de la doctora Amaya, una de las víctimas del coronavirus...



La llaman “La Jefa” y desde ayer dijeron que el partido se voló la barda con su candidatura...



Sin duda caras nuevas, con una trayectoria de trabajo honesto y sobre todo en este momento cuando los trabajadores de la salud, permanecen en la línea de batalla, son los héroes de bata blanca...



Mientras no haya registro ante el INE no hay nada claro, pero por lo pronto ya circula otro nombre en el distrito 06 con cabecera en Frontera y que comprende Castaños y una parte de Monclova...



Aumentan las muertes en Coahuila...



Un promedio de 30 fallecimientos se han registrado en Coahuila en dos días consecutivos, a consecuencia del coronavirus...



El llamado de quédate en casa, no es respetado y la gente anda sin control en reuniones en zonas comerciales...



Los padres de familia no tenemos la capacidad para detener en casa a nuestros hijos, concientizarlos de que no deben andar de fiesta...



Pero el problema es que no sólo los jóvenes no respetan, también los adultos andan de pachangueros...



En ese sentido, se visualiza casi imposible que se frene la ola de contagios que a diario ronda los 300 en el Estado...



Pese a eso, el Gobierno Federal dice que no habrá cambio de estrategia en la lucha contra el coronavirus, pese a que el país rebasa ya los 50 mil fallecimientos...



Dice Andrés Manuel López Obrador, que Hugo López Gatell se queda al frente de esta pandemia y que no hará caso a los gobernadores que están pidiendo su destitución...



Quizá que no se vaya, pero tal vez sí hace falta un cambio de estrategia porque el índice de fallecimientos se ha disparado como la espuma...



Y en Coahuila la cosa anda más o menos en las mismas, los fallecimientos van al alza y siguen fuera de control...



El que anduvo por Monclova y demás municipios vistando las clínicas del IMSS fue el Secretario General del Seguro Social Javier Guerrero...



Constató la falta de equipo y de personal, empiezan a escasear los médicos y las enfermeras y eso se convierte en un problema grave...



Así es que se analiza la posibilidad de integrar a la chamba a los estudiantes que están a punto de egresar de la carrera de medicina y enfermería y previa capacitación que empiecen a trabajar...



Algo similar se hizo en Estados Unidos, vamos a ver cómo se resuelve este problema...