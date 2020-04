16 Abril 2020 04:09:00

Susana desgracia

Basta recorrer las colonias periféricas, ingresar a los hogares de los que menos tienen para entender que algo se hizo mal, muy mal.



El Gobierno federal le apostó, desde el inicio mismo de la expansión del coronavirus, al aislamiento social, a pesar de que esto implicaba golpear una de por sí muy debilitada economía y que pondría en riesgo el sustento de millones de mexicanos.



Y sí, las medidas de distanciamiento social, el cierre de toda actividad no esencial, le pega directito y con extrema violencia, a los que menos tienen, que son muchos millones, en un país como el nuestro sumamente desigual. Lo que nunca se entendió es que la estrategia colocaba a muchos en la disyuntiva de virus o hambre.



Pero la pregunta sería: ¿existía alternativa? La respuesta es sí: seguir la recomendación de la Organización Mundial de Salud de rastrear, encontrar, aislar y tratar los contagios por coronavirus.



Muchos países ignoraron la recomendación, como Italia, España, Estados Unidos y, por supuesto, México. Los resultados están a la vista.



Y ahora cabría preguntar, ¿algún país siguió la recomendación? Pues sí, por ejemplo Corea del Sur, que logró frenar la velocidad de contagio del Covid-19 sin necesidad de paralizar su economía gracias a su estrategia de manejo de pruebas: las autoridades hicieron esfuerzos extraordinarios por identificar los casos de coronavirus y sacarlos de circulación.



Lo sé, los hubieran no son válidos y ya ni llorar es bueno. Enfrentamos la fase 3 y habrá que salir lo mejor librados de esto, pero en vía de mientras, la gran estrategia mexicana del distanciamiento social, por sus efectos actuales y los que se anticipan serán más severos en las semanas por venir, resultará para millones de mexicanos, en el terreno económico, una verdadera Susana desgracia y lo más dramático de todo es que a estas alturas, ya no hay alternativa.