19 Septiembre 2020 04:10:00

Suspiran por reabrir los Kickapoo

Donde suspiran ya por abrir y que miles de residentes de Eagle Pass vayan a dejar lo poco que ganan para usarlo en las apuestas, es en el casino Kickapoo propiedad de la nación india pero que es administrado por una empresa foránea…



Luego de seis meses de pandemia, mismos que permanecieron cerrados, lo que menos se necesita en este momento es que un lugar en donde se promueve la ludopatía se abra y que ahí vayan a parar los cheques de apoyos, de sueldo o de pensión de muchos residentes de esta región…



Ayer estuvo por la nación india el alcalde Luis Sifuentes de Eagle Pass, para participar en una feria del empleo pues los Kickapoo ya suspiran por abrir, pero este es lo último que se requiere en Eagle Pass, por mucho que se diga que generan 600 o 700 empleos, pero es más lo que perjudica con la enfermedad de las apuestas no sólo a personas de Eagle Pass, sino también de Piedras Negras y el norte de Coahuila…



No dudamos que por el cierre, la economía de la nación india y de la empresa que la administra está en picada, pues sin producir nada, el casino de apuestas es la empresa que más dinero deposita en los bancos de esta región, pero eso significa que es dinero también que sale de los bolsillos de la población por la enfermedad y la diversión de las apuestas…



Búsqueda de desaparecidos

Rumores y noticias falsas, de esas que son la alimentación diaria de las redes sociales mal utilizadas, surgieron ayer en los Cinco Manantiales en donde hablaban de balaceras, de enfrentamientos y de cosas sin fundamento alguno, pues la realidad es que se realizaban en varios puntos de Piedras Negras y los Cinco Manantiales, operativos de búsqueda encabezados por colectivos de familias de desaparecidos apoyados por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía del Estado…



Los muchachos del fiscal, Gerardo Márquez Guevara, primero se reunieron temprano en la Delegación Norte Uno en Piedras Negras para luego de ahí partir a los distintos parajes donde sospechan que grupos delictivos pudieron haber sepultado restos de personas…



Aún hay cientos de personas que no han sido localizadas o que tienen reporte de desaparición en el norte de Coahuila y los grupos colectivos tienen la esperanza de encontrarlos…



Por ello han hecho esfuerzos de nueva cuenta para acudir a brechas, parajes, zonas donde los grupos delincuenciales se reunían o incluso al Cereso para hacer esa búsqueda…



Los operativos recibieron el apoyo y la vigilancia del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y también de oficiales de la Fiscalía General del Estado…



Estos operativos podrían prolongarse varios días pues ya se realizaron en la Región Sureste, en la Carbonífera y ahora corresponde a la norte, tanto en Piedras Negras como en Ciudad Acuña.



Vuela ‘El Papalote’ por la pandemia

El negocio que por fin despegó, pero no por tener éxito, sino para despedirse de Piedras Negras fue el restaurante ‘‘El Papalote’’, ubicado en la zona sur de la ciudad y que por ocho años intentó sin éxito colocarse en paladar y gusto de los comensales nigropetenses…



Mucho esfuerzo dedicaron, incluso cambio de administración y dueño, pero nunca le dieron al clavo para triunfar en esta plaza que aunque tenga un 30 por ciento de población flotante y muchos otros sean de foráneos y se han arraigado aquí, simplemente le faltó ubicación, cocina y ambiente…



Ayer se observó como los trabajadores desmantelaban una buena instalación y retiraban logos y demás, porque no dudamos que en un futuro no muy lejano, pasada la pandemia, alguien más se anime a rentar el espacio que es de muy alto costo…



Este restaurante, como una decena mas, han fallecido ante el Covid-19, por las restricciones de movilidad, el cierre de actividades y también la lentitud para adaptarse ante la reactivación…



Javier Beráin, de Fomento Económico Municipal, ha seguido de cerca cómo es que los negocios han sido afectados por la pandemia, entre ellos bares, restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de regalos, decenas de negocios que han cerrado y que esperan mejores tiempos para volver a generar riqueza y empleos…



Nuevo Dueño, Nueva Agencia de autos

Donde ya se ve que pronto llegará es una nueva agencia de autos en Piedras Negras, precisamente una que se ubicará sobre la avenida Colegio Militar, la cual se convertirá en una competencia para el resto de las agencias de autos nuevos que en verdad la han sufrido no sólo este año, sino desde el año pasado con ventas difíciles de sostener y que han requerido de adecuaciones…



Ya faltan pocas semanas para la apertura de esta agencia, lo cual es muy benéfico para la Canaco que preside el abogado Carlos González, quien ha afianzado el número de socios en el organismos privado a pesar de las dificultades del presente año…