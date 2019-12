09 Diciembre 2019 04:10:00

Tacos de carbón en abandono

LA SEGUNDA FUE LA BUENA, los simpatizantes de Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala dentro del proyecto de formación de un partido nacional lograron ahora sí el quórum para que la asamblea en el distrito uno, con cabecera en Piedras Negras, fuese válida y se sumará a la lista de los distritos necesarios para cumplir con la cuota de asambleas que impone la ley electoral y el INE…



AYER EN EL SALON DEL restaurante Casa Grande asistieron 320 asambleístas válidos contabilizados por el INE con lo que suma 190 asambleas válidas de las 200 necesarias…



AúN TIENE DE PLAZO HASTA el 29 de febrero para cumplir con las 10 restantes en los 100 distritos aún por realizarse, por lo que no dudamos de que logre el cometido de la exprimera dama…



LA POSIBILIDAD DE QUE se convierta en partido es muy elevada ante esta circunstancia y lo que siguió a pasar lista fue el nombrar delegado a Jorge Robles, quien asistirá a la asamblea nacional…



EL TRABAJO EN PIEDRAS Negras se logró al segundo intento y ahora habrá que trabajar las redes, por lo que no duden que tome fuerza si consideramos que a este partido y al expresidente que es el líder moral, Felipe Calderón, prácticamente lo nombran semana a semana en las conferencias mañaneras…



VEREmOS Y DIREMOS, PORQUE ESTO podría provocar cambios severos en el PAN en Piedras Negras, cabecera de distrito…



III

Y DONDE NO TARDA EN PRENDER la mecha es en la Carbonífera, luego de que decenas de miles de habitantes se quedaron sin agua por culpa de los carboneros…



RESULTA QUE ESTA SEMANA que concluyó ocurrió una falla en la línea central de abasto de agua, se rompió una tubería de 30 pulgadas que dejó dos días sin agua a 52 mil usuarios, más de 160 mil habitantes…



EL PROBLEMA FUE PROVOCADO por unas cuevas de donde se extrae carbón de forma muy peligrosa, desde un tajo abandonado que dejó en pésimas condiciones el carbonero Fernando Mendoza…



COMO LO DEJÓ SIN REHABILITAR, otros carboneros de menor tamaño aprovecharon y arriesgando la vida de trabajadores extraen mineral con el sistema de cuevas y estas se extienden por debajo de carreteras y de una zona donde pasa la línea general del Simas Carbonífera…



COMO LOS TERRENOS SE ASIENTAN donde están las cuevas es mayor el problema y eso fracturó la línea de Simas de 30 pulgadas que abastece a razón de cerca de mil litros de agua por segundo…



AHORA SE INVESTIGA AL CARBONERO Fernando Mendoza para que se le aplique una multa por el tajo y por el daño causado a Simas, por lo que no duden que en breve sea anunciado ese castigo y se comenzará a investigar otros tajos abandonados que provocan este mismo riesgo a la tubería del agua…



III

LOS QUE SÍ ANDAN MÁS que estrictos son los muchachos de Marina Lozano…



TRASCENDIÓ QUE ESTA SEMANA un funcionario estatal que se dirigía a Eagle Pass, Texas, para hacer algunas compras navideñas aprovechando que estaba de gira de trabajo por la frontera cometió una infracción de tránsito…



COMO EL FUNCIONARIO IBA a Texas, pues no quería que le levantaran la infracción porque le quitarían la licencia o una de las placas de su vehículo y por más que rogó y trató de hacer entender al oficial de vialidad que no le aplicara la multa este no cedió…



COMENTAN QUE INCLUSO VARIOS funcionarios pretendieron mediar para ello, pero ni así se logró evitar eso, por supuesto que el suceso provocó un enojo enorme del funcionario que en calidad de persona común fue multado…



EN OCASIONES ES MEJOR NO caer en contradicciones con los oficiales, porque la instrucción es muy clara: La ley parejo, para todos, incluso en las infracciones de tránsito…

POR ELLO ES QUE Marina Lozano ya es conocida como “La dama de hierro”, porque a nadie se las perdona…



III

EN VILLA UNIÓN LUEGO de toda la labor en materia de seguridad, salud, psicología y de atención social por parte de las autoridades estatales y federales, ahora toca turno a realizar su labor los representantes de la Iglesia católica para lo cual se llevó a cabo una caminata por la paz…



DECENAS DE HABITANTES CAMINARON con vestimenta blanca y lanzaron globos al aire para manifestar su apoyo a la paz y la tranquilidad en este poblado de los Cinco Manantiales…



EL OBISPO ALONSO GARZA TREVIÑO fue quien encabezó la caminata y ofició misa en la parroquia de aquel poblado para señalar que hay que estar unidos y pensar que hoy las cosas son mejores, además de elevar una oración por los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos…