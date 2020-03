12 Marzo 2020 04:07:00

Tamales de chipilín

Algunos critican y desdeñan este platillo que se sirvió en la cena en Palacio Nacional entre algunos ricototes y el presidente López Obrador. Pero mi Marián, que es chiapaneca, sostiene lo contrario: que el chipilín es una deliciosa yerba “canasta básica” en la dieta de un chiapaneco. Wikipedia: “El chipilín (Crotalaria longirostrata) es una planta originaria de Centroamérica perteneciente a la familia de las fabáceas. La planta es rica en hierro, calcio y betacaroteno. El chipilín también se conoce en el sur de México y ha llegado hasta la isla de Maui en Hawaii, en donde está considerada como una especie invasora (en Australia está prohibida su importación). En Chiapas hacen el tamal de chipilín relleno de queso, de pollo o de ambos. También en Chiapas se hace un caldo con esta hierba, añadiéndole camarón seco y bolas de masa frita. El chipilín es muy usado en Chiapas vendiéndose en las calles de muchas ciudades del estado. Tradicionalmente en Tabasco se preparan también con masa de maíz y envueltos en hojas de plátano, muy populares sobre todo en la subregión de la Chontalpa”.El T-MEC y su duro negociador gringoWikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Navarro: “Peter Kent Navarro (nacido en 1949) es un economista estadunidense que actualmente se desempeña como asistente del Presidente y director de Política Comercial y de Manufactura. Originalmente se desempeñó como asistente adjunto del Presidente y director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, una entidad recién creada en la rama ejecutiva del Gobierno federal de EU, hasta que se incorporó a la Oficina de Política Comercial y de Fabricación, un nuevo rol establecido por orden ejecutiva el 29 de abril de 2017. Profesor emérito de Economía y Políticas Públicas en la Escuela de Negocios Paul Merage, Universidad de California en Irvine, Navarro es autor o coautor de más de una docena de libros (más bien 39 libros, una docena de los cuales son furiosamente anti-chinos desde su título). https://www.goodreads.com/author/list/57585.Peter_Navarro , incluido Death by China (que en 2012 Navarro convirtió en una película documental). Ha publicado investigaciones económicas revisadas por pares sobre política energética, caridad, desregulación y la economía de la recolección de basura. Las opiniones de Navarro sobre el comercio están significativamente fuera de la corriente principal del pensamiento económico, y son ampliamente consideradas marginales y equivocadas por otros economistas (que llegan a tildarlo de ‘charlatán’). Un firme defensor de la reducción del déficit comercial de EU, Navarro es conocido como crítico de Alemania y China y ha acusado a ambas naciones de manipulación monetaria. Ha pedido aumentar el tamaño del sector manufacturero estadunidense, establecer aranceles altos y ‘repatriar las cadenas de suministro mundiales’. También es un fuerte oponente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA-TLC, como su subordinado y no menos duro Robert Lighthizer) y la Asociación Transpacífica (TPP). Con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, Navarro desarrolló un plan de desarrollo de infraestructura para la candidatura y la presidencia de Donald Trump”.Navarro y el coronavirusEl Ph.D. harvardiano y hoy “profesor emérito” de la Universidad de California (que ha buscado y fracasado una decena de veces por conseguir un cargo de elección popular, por el Partido Demócrata, en la ciudad de San Diego, y que en mayo de 2019 declaró que la amenaza de Trump de imponerle tarifas a México, a menos que este país tomara medidas drásticas contra la migración de centroamericanos, era “una jugada brillante”), no podía sino aprovechar esta enooooorme vulnerabilidad coyuntural de China (que puede ser mortal), señalando un punto obvio, la dependencia gringa de la industria médica china en una pandemia, que Navarro dice que apuntó en uno de sus libros, publicado hace 14 años: The Coming China Wars: https://www.youtube.com/watch?v=uiNcasUBqWA&list=TLPQMTQwMjIwMjByvY2OnelMDw&index=1