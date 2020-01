07 Enero 2020 04:10:00

Tapadera

Mi Gobierno no es tapadera de nada ni de nadie, dijo el gobernador Miguel Riquelme en torno a las investigaciones que realiza la Fiscalía por los desvíos del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández.



Y si bien el proceso de extradición no es nada fácil, e incluso, no se tienen referencias de casos positivos, aseguró que una vez que concluya el proceso que se le sigue en Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado podría solicitar su extradición para que responda por los delitos que se le imputan en la entidad.



Aclaró que la investigación no se ha cerrado, y que ya en ocasiones anteriores se ha pronunciado por la aplicación de la ley en este y cualquier otro caso. El Mandatario señaló que en caso de comprobarse que existió desvío de recursos públicos, el Estado exigirá que sean restituidos.







Para qué tanto



Poco o nada satisfecho debe estar el diputado Jaime Bueno Zertuche, luego de que la Comisión Reguladora de Energía hiciera caso omiso de las peticiones del Congreso para frenar los abusos en el cobro de gas que durante el año pasado acumuló más de un millar de quejas.



Sin embargo, la empresa Naturgy, que ante los problemas cerró oficinas y optó por la atención vía telefónica o en línea, continúa con los cobros al tanteo en Saltillo y Monterrey, es decir, que sigue cobrando por estimaciones de consumo para hacer más rápido el cobro, sin tener que leer los medidores de cada domicilio.



Lo único que finalmente dispuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es que la empresa se comprometiera a que cada seis meses entregaría un desplegado con el monto cobrado a cada usuario, esto a pesar de que la Profeco a nivel nacional anunció el cambio de este tipo de cobros, y la CRE aseguró que no se permitirían más facturas elevadas de un bimestre al otro.







Feligrés vigilante



Hartos del saqueo de urnas y ánforas, además de sufrir daños en las parroquias, los prelados han optado por hacer su propio feligrés vigilante para cuidar y denunciar a quienes dañen o roben en los templos; esto luego de darse a conocer el modus operandi para saquear las urnas y ánforas de la parroquia del Perpetuo Socorro y otras iglesias.



En el caso de la Catedral de Saltillo, por medio de letreros, la oficina parroquial llama a denunciar cualquier actitud sospechosa o si pretenden abrir las alcancías o llevarse veladoras, por lo que se mantienen atentos para denunciar conductas irregulares.



El padre Plácido Castro exhortó a denunciar en caso de ver personas dañando imágenes o la infraestructura, pues se trata de una casa que es propiedad de todos los feligreses y que compete cuidar a todos los visitantes, en parroquias como el Ojo de Agua y el Señor de la Misericordia han blindado las urnas donde la feligresía deposita sus ofrendas, pues son templos donde la aportación económica es abundante y frecuente.







SOLITO



El que iba solito a la elección de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, era Abid Moo Cruz, sin embargo, a pesar de que oficialmente ya se cerró el registro para candidatos, la disidencia alimenta dos candidaturas más para suceder al actual líder, Héctor Carlos Salazar Arriaga.



Según el agrónomo Jaime Tijerina, se tienen registradas dos propuestas, la de Marcial Reyes Oliva y la de Vicente Nava Coronel, sobre los cuales dicen, ambos privilegian la unidad y están dispuestos a dejar intereses y unificar las dos facciones ahora en pugna.



Mientras, Moo Cruz se reúne con el gremio de la Asociación Nacional de Egresados de la UAAAN para fortalecer las acciones de los próximos años de la ANEUAAAN, mismas que incluirán las voces de todas las regiones del país.







NO ALCANZA



Bastó una semana para que el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, admitiera que abrir las puertas de los hospitales generales sin restricciones implica el abasto para solo tres meses en la operación de los nosocomios, fecha en que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) deberá enviar los recursos necesarios para hacer frente a la derechohabiencia.



Que otorgar los servicios médicos que se requieran sin reservas, representa una carga de trabajo, gasto de insumos y medicamentos que deberá cubrir el Insabi en materia de presupuesto, sin detallar a cuánto asciende con esta nueva modalidad de cero restricciones.



Sin más, el secretario calcula que los recursos alcanzarán para los primeros meses del año y se espera que para marzo ya se tenga distribuido y contemplado el nuevo presupuesto para cada estado.



Las fallas en esta transición se tornan cada vez más graves, ante la falta de planeación de las autoridades estatales y federales, esperando las primeras que falle la Federación, y las segundas durmiéndose en sus laureles a la espera de ser la salvación en una crisis.







Magisterio



Que en la casa de doña Evangelina Valdés Dávila, madre de los exgobernadores Rubén y Humberto Moreira, se reunieron los adeptos de Carlos Ariel Moreira Valdés para tratar la sucesión en las secciones magisteriales. Y es que a la par de los movimientos registrados para la elección huérfana, las llamadas “bases” priistas también hacen lo propio.



Y por parte del gremio magisterial ni se diga, pueden ser la diferencia entre ganar o perder en un instante.



En dicha reunión, le dijeron al Marqués, se habló con Carlos Ariel Moreira para la sucesión en la 38, y la presencia de agremiados de la Sección 5 para ir contra José Luis Ponce y dar un espaldarazo a Xicoténcatl de la Cruz, actual líder de la 38.



Como quiera que sea, José Luis Ponce Grimaldo no necesita mucha ayuda para ponerse el pie solo, basta recordar la petición del propio Congreso de intervenir para auditar el Fondo de Ayuda Mutua, la entrega de cheques irregulares y otras linduras que se generan en las áreas oscuras del presupuesto magisterial.