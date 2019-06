10 Junio 2019 04:05:00

Taron Egerton

Es el actor que protagoniza a Elton John (que no es santo de mi devoción, pero ese es otro cantar) en la biografía hipersofisticada Rocketman (2019): Taron Egerton (en galés “Teron” significa trueno). Egerton creció en el impronunciable pueblo galés de Llanfairpwllgwyngyll. Me recuerda al duende de la quinta dimensión de Supermán, Mr. Mxyzptlk.¿Y qué tal el africano Uyuvwevwe Onyetenyevwe? O el dictador del Congo-Zaire (1965-1997) Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga (nacido Joseph-Désiré Mobutu). Etc. En fin, esta película está a la altura de la época.PELÍCULAS PROHIBIDASCirculo un video acerca de 6 películas mexicanas prohibidas en México ( https://www.youtube.com/watch?v=jaPIFAXraUc , La Ley de Herodes, de 1999; El Crimen del Padre Amaro, de 2002; La Mancha de Sangre, de 1937; Rojo Amanecer, de 1989; Los Olvidados, de 1950; La Sombra del Caudillo, de 1960). El Joaquín añade que hay otras, por ejemplo: “El Norte fue una película nominada al Oscar que nunca fue proyectada en México. Dice Wiki: ‘Cuando Nava y su equipo de producción fueron expulsados de México durante la filmación, tuvieron que recrear una aldea mexicana en California’. Nava dijo: ‘Estuvimos filmando en México al final de la presidencia de López Portillo (1976-1982), uno de los últimos caciques tradicionales de México. Un día, hombres con ametralladoras tomaron el control del asunto, con armas apuntando a nosotros. Nos forzaron a cerrar la producción, a salir del país, a luchar para recuperar nuestras ropas de filmación, y a comenzar a disparar de nuevo en California. Irónicamente, en los Estados Unidos nuestros extras eran verdaderos refugiados mayas, que era sobre quienes se trataba la película’.Nava cuenta que la policía mexicana secuestró a su contador y lo detuvo para pedir un rescate, mientras que sus padres tuvieron que hacerse pasar por turistas para contrabandear fuera del país, en sus maletas, los rollos de película ya rodada. Ví la película cuando vivía en California; anteriormente había conocido en Mazatlán a una de las actrices (de origen japonés, por cierto).A través de ella conocí al Robert Mitchum, porque era su novio ,y aparecen juntos en la película de 1970 Tora! Tora! Tora!”EL NORTEWikipedia: “El Norte (título en inglés: The North) es una película independiente británico-estadunidense de 1983, dirigida por Gregory Nava. El guion fue escrito por Gregory Nava y Anna Thomas. El Norte recibió una nominación al Oscar al Mejor Guión Original en 1985, la primera película independiente estaduunidense en esta categoría.Este drama muestra a Zaide Silvia Gutiérrez y David Villalpando, en sus primeros papeles en el cine, como dos jóvenes indígenas que huyen de Guatemala a principios de los 80 debido a la persecución política y étnica de la Guerra Civil Guatemalteca. Se dirigen hacia el norte y viajan a través de México a los Estados Unidos, llegando a Los Ángeles, California, después de un arduo viaje”.OTRA VEZ, LA DEUDA“La deuda global de $250 trillones no se puede pagar ni reembolsar. Lo más probable es que continúe creciendo exponencialmente hasta que el sistema financiero mundial se derrumbe bajo el peso de la deuda más las pensiones y los pasivos médicos no financiados de al menos $ 250 anglotrillones más los derivados de $1.5 anglotrillones, haciendo un total de más de $2 anglocuatrillones. ¿Cómo puede el mundo sobrevivir a la venidera implosión de la deuda?El problema es aún peor, porque nadie ve la necesidad de que Atlas apoye al sistema financiero mundial. En cambio, las deudas y obligaciones en los billones se agregan en cada mes.Los inversores siguen comprando acciones y propiedades sobrevaloradas, así como bonos sin valor. Y los gobiernos ni siquiera pueden llegar a fin de mes en buenos tiempos con tasas de interés bajas a negativas. ¿Cómo puede alguien creer que el mundo podrá sobrevivir cuando los tiempos difíciles lleguen con déficits y tasas crecientes en los endeudados?” Egon von Greyerz.