24 Julio 2020 04:10:00

Tato Castro, complicada su salud

Una gran solidaridad y oraciones por parte de muchos amigos y familiares del abogado Tato Castro de Hoyos, quien se encuentra internado allá en Monterrey atendiéndose del padecimiento del Covid-19…



Desde el miércoles por la tarde fue internado y las primeras 24 horas han sido importantes para su evolución, según han comentado sus familiares que están allá al pendiente y tras ser ingresado en un hospital privado de la capital regia, se espera que evolucione poco a poco con mejoría…



Ayer jueves el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras estaba en terapia intensiva, pero consciente, no intubado, ya que los médicos recomendaron permanezca en el hospital por si surge alguna complicación ya que los exámenes que le realizaron previamente en Piedras Negras reflejaban datos de riesgo que es mejor estar prevenidos para atajar efectos…



Por lo pronto adicional a ese esfuerzo de los médicos, la familia también ha iniciado una cadena de oración y muchos de sus amigos están al pendiente y preguntando de manera constante por la evolución de su salud…





Pruebas COVID en la Aduana de PN



Donde esta semana se mandaron a hacer una buena cantidad de pruebas Covid-19 fue en la Aduana de Piedras Negras, a cargo del administrador José Luis Peña, quien ordenó que todo el personal de este puerto fronterizo acudiera a un laboratorio privado para que les tomaran muestras y así tener un buen seguimiento de la salud de los empleados federales encargados del comercio exterior y la recaudación en esta zona de México…



Pero no fueron todos los empleados de la Aduana, sino que primero asistieron a las pruebas los subadministradores y la gente de confianza del abogado Peña y después asistirán el resto…



En ese sentido se encuentran bien atendidos en el cuidado de la salud los empelados federales de la Aduana, en donde por cierto ya se abrió un acta administrativa por el tema del video subido por el delegado federal Reyes Flores Hurtado, para que se investigue qué fue lo que sucedió y que además se localicen los documentos digitales necesarios para determinar qué ocurrió y quienes tienen responsabilidad en estos asuntos…





Mata COVID más negocios en Eagle Pass



Ayer en el Mall de las Águilas en Eagle Pass una tienda de venta de ropa para mujer, New York&Company anunció su declaración en bancarrota ante la falta de clientes mexicanos, específicamente de Piedras Negras…



La tienda tiene cuatro décadas operando en esta frontera y había sobrevivido otras crisis, incluso la del 9/11, pero ante la pandemia y sus efectos económicos ayer jueves dijeron que ya cerraban, que sólo permanecerán abiertos por las semanas que sean necesarias para liquidar todo su inventario y que en tanto deberán despedir a cerca de 20 empleados que ahí laboran…



Este es un reflejo más de la pandemia en su lado económico, de cómo ha ocasionado el cierre de decenas de negocios en esta frontera texana y que ahora será tiempo para que se vea cómo ayudar a esos negocios que simplemente no pueden soportar la carga de arrendamiento y salarial por meses y meses sin ventas…



El desempleo en el condado de Maverick y en Eagle Pass ronda el 30% y como antaño, hoy la región gobernada por Luis Sifuentes se sitúa nuevamente como la zona más pobre de todo el sur de Estados Unidos…





Óscar López y la UTNC



Contrario a lo que ocurre con universidades privadas e incluso algunos institutos tecnológicos, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha logrado para el próximo ciclo escolar no solo mantener su población estudiantil, sino incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso para el siguiente ciclo a iniciar en agosto…



El rector Óscar López Elizondo dio muestras de aplicación y cuidado a la salud de sus alumnos y sus familias, luego de la estrategia que aplicó para el examen de admisión en donde se registraron casi 800 estudiantes interesados de los cuales 730 lograron hacer el examen en línea y el resto de los que pagaron el trámite lo harán junto con un grupo adicional para sumar 130 más a presentar la evaluación el próximo mes…



La UTNC se convirtió en una escuela de gran prestigio en el sector empresarial cuyos graduados se han colocado de forma exitosa en esta región y otras entidades debido al buen trabajo de vinculación…



Pero en estos tiempos de crisis, el rector Óscar López ha sabido manejar los mecanismos de que dispone para otorgar el mayor número de becas a estudiantes y eso también es un incentivo para quienes quieren seguir preparándose y salir adelante…