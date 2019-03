29 Marzo 2019 03:22:00

Te escribo porque confío en tu buen criterio y por ello sé que me darás el mejor consejo al problema

Te escribo porque confío en tu buen criterio y por ello sé que me darás el mejor consejo al problema que tenemos mi esposo y yo. Y quiero decirte que desde que regresé a esta ciudad, leo cada día, de lunes a sábado, todas tus columnas porque me gustan mucho tus consejos y por eso quiero felicitarte.



El problema es el siguiente: desde que nos casamos, nos fuimos a vivir a Estados Unidos por el trabajo de mi marido. Estuvimos allá seis años y hace poco regresamos para instalarnos definitivamente aquí. Mi esposo es una de las personas más dulces, gentiles y buenas que jamás hayas conocido. Y por eso es que me encantaría que lo conocieran mis antiguas y nuevas amistades, porque él no es de esta ciudad. Pero sucede que en dos reuniones, una pequeña y otra con más gente, él, sorpresivamente, tuvo un completo cambio. Estuvo reservado, a la defensiva y en una de ellas, con un grupito, se volvió argumentativo y algo hostil. Con su familia y antiguos amigos que conocí alguna vez y también allá donde vivimos, él no se comportó así. Y él no es de esa manera, no es como yo lo conozco: bueno y amable. Si continúa así mis amistades van a ver a un hombre que no existe: desagradable, callado y nada atractivo para tenerlo como amigo.



Sé que él no hace esto a propósito ni deliberadamente, pero de todas formas daña nuestras relaciones y me aleja de mis amistades. ¿Cómo puedo ayudarlo y remediar esto? Muy agradecida por tu ayuda.



TRISTE QUERIDA TRISTE:



Me parece que tu esposo es esencialmente inseguro y tal vez hasta temeroso de los extraños o de las personas a quienes no ha tratado. Piensa quizás que con tu actitud se protege a sí mismo de un posible mal trato o intrusión en su privacidad, e inconscientemente decide anticiparse con su comportamiento auto defensivo. Él forma un muro de defensa, una coraza a su alrededor a fin de que nadie se le acerque.



Este puede ser un serio problema para su vida social y quizás hasta profesional y eso seguramente podría perjudicarlo al impedirle hacer buenas amistades y también aprovechar su potencial en cualquier campo. Desde luego tú puedes ayudarle hablando con él y reafirmándole que si se esfuerza con su carácter, las personas verán en él al verdadero, admirable ser humano que es, si solamente se abre con ellos y demuestra su verdadero yo. Tal vez necesita algunas sesiones de terapia sicológica para trabajar este tema.



Habla con él acerca de ello, seguramente aceptará como buen hombre que es. Y cuando vayan a reuniones, habla con él y elévale su potencial, eso puede ayudarlo a tranquilizarlo y darle confianza.



ANA