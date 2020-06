29 Junio 2020 04:05:00

¿Te hizo falta tu papá el Día del Padre?

Este caso es enviado por una amiga de Facebook. La ausencia de padre afecta en la falta de límites, falta de reconocimiento y seguridad en sí misma (o) entre otros aspectos básicos de la formación emocional, por lo cual es más fácil que el hijo inicie su vida sexual a temprana edad (15 a 19 años) y que no mida consecuencias de sus actos por ejemplo: un embarazo no planeado (la mitad de ellas no usarán ningún método anticonceptivo y un 33% de ellas quedará embarazada, Inegi) además la principal causa de divorcio es abandono por parte del padre, es decir tanto hombre como mujer están acostumbrados a pensar más en el placer y la recompensa inmediata que en cómo será la vida de sus hijas (os) a futuro.



Y no solo es el aspecto sexual, el reflejo de un padre ausente o periférico, de esos que primero es su trabajo, luego sus padres, hermanos, amigos y luego la familia que el construyó, también se observa en la falta de compromiso con su salud y en su futuro, estos niños cuando se vuelven adolescentes sienten que no pertenecen al núcleo familiar, por mucho tiempo han observado que no son lo más importante en su hogar, no se sienten “parte de la manada”, están flotando a la deriva, con el tiempo empiezan a desconfiar del cariño de sus padres, cada vez se encierran más en su cuarto, no asisten a reuniones familiares y le dedican más tiempo a los amigos, que la mayoría de las veces son hijas (os) de hogares donde también se vive el abandono, es que en realidad elegimos a las amistades de largo plazo y a la pareja que tiene traumas similares o complementarios.



Así que, el círculo de amistades provee el placer inmediato y ofrece la sensación de lealtad, por lo tanto se convierten en su nueva familia, confían ciegamente en lo que ellos dicen y se vuelven ejemplo: si consumen alguna sustancia tóxica la niña también lo hará, si mi amiga abandonó la escuela y en su casa la dejan un tiempo sin estudiar seguiré el mismo ejemplo, etc., sin embargo por un lado sienten que consiguieron aceptación, pero por otro están tristes porque no pueden lograr esta misma sensación con sus padres, así que la tristeza se vuelve ira cuando crecí, por lo tanto el hijo (a) es agresivo y distante emocionalmente en su casa, pero permisivo y extremadamente leal con sus amistades tóxicas.



En casos más graves donde la hija (o) carece del desarrollo de habilidades sociales y tampoco tiene amigos con los que puede desahogarse sin ser juzgada (o), puede presentar pensamientos recurrentes de suicidio, siente que no fue bienvenido al mundo por sus padres y se imagina que ellos serían más felices sin ella o el. En la mayoría de los casos no llega al intento de suicidio pero sí tiene conductas para, suicidas: manejar a exceso de velocidad o consumiendo bebidas alcohólicas, mariguana, etc, bajo rendimiento escolar, no come, come en exceso, tiene sexo con múltiples parejas incluyendo desconocidos, pelea a golpes a la menor provocación o participa en robos, o cualquier actividad ilegal (estas dos últimas son más común en varones), no se baña, descuida su apariencia en general o la daña, por ejemplo, se corta el cabello ella misma o no se lo corta para nada, los varones se dejan el cabello (en casos más graves el cabello cubre el rostro) o la barba sin arreglar por mucho tiempo o usan gorra en todo momento que es una forma de pasar desapercibidos como si ya no existieran. No buscan pareja porque no creen que el amor exista, para ellos el amor es dolor, porque el primer ejemplo de lo que debería ser el amor de pareja le provoco dolor a su madre y ellas (os).



Como regla general en lugar de darles dinero dedícales tiempo, los hijos no saben si su ropa es de marca o no, el que se los enseña eres tú, ellas (os) solo necesitan amor, abrazos, que las tomes de la mano, que las escuches, que estés ahí cuando necesiten apoyo, esto forma un escudo de protección en contra de todos los hombres y mujeres que a lo largo de su vida les mentirán para sacar provecho de su lealtad exagerada, es decir si le dedicas tiempo sobre todo los primeros 12 años de su vida confiarán en ti antes que en otra persona, el consejo que más pesara será el tuyo no el de los amigos (as) o novios (as)