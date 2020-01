27 Enero 2020 03:40:00

¿Te quieres casar y él no?

Esta pregunta es enviada por una amiga de Facebook. Una relación es en parte un negocio, no me refiero al dinero, ambos invierten tiempo, emociones y esperanza, sin embargo, el tiempo de la mujer no es igual al del hombre: si deseas un compromiso para toda la vida y él dice que también lo desea pero sus acciones NO te demuestran un avance real, te invito a que revises los siguientes datos.



Hay números que tienes que tomar en cuenta para empezar el 26, que es la edad en la que el varón toma decisiones maduras y con la cabeza fría debido a que su cerebro se conecta completamente a esta edad, antes sus decisiones eran impulsivas, se puede casar, tener hijos incluso y luego arrepentirse y abandonarlos, sin embargo si tu novio tiene 26 o más ya es maduro neurológicamente hablando, es decir ya tiene la capacidad de saber si quiere un futuro contigo o no.



Ahora bien, aunque fisiológicamente ya tiene la madurez, puede ser inmaduro emocional, hay varones que alcanzan la capacidad de afrontar un compromiso de matrimonio hasta los 30 a 35 años máximo, es decir, tu novio puede tener 31 pero todavía no estar listo emocional-socialmente para formar una familia, prefiere estar con los amigos, trabajar, estudiar, su gimnasio, sus pasatiempos, su familia a estar contigo, gasta más dinero en su carro, celular, ropa, pantalla de plasma, etc., en lugar de comprar una casa, separar el salón para la boda, comprar muebles, etc.



Otras actitudes que demuestran que no está listo para un compromiso son: te culpa de los conflictos, se siente asfixiado porque lo quieres ver, siempre está ocupado, no pide perdón cuando se equivoca, cuando discuten te lleva a tu casa o sale huyendo de la situación, esto representa un microabandono, que es una reflejo de que si te casas con él en este momento se saldrá a la calle en cada discusión, es más importante la opinión de su padre o madre antes que la tuya sobre aspectos del futuro de la relación o que afectaran el porvenir de ambos. Si su madre no se lleva bien contigo, le da el lugar a ella y a ti te dice que la comprendas, no está seguro si se quedará a vivir en la misma ciudad que tú, por mencionar algunos puntos clave.



Ahora bien, si tu novio tiene más de 35 años y muestra estas actitudes es muy probable que ya no alcance la madurez suficiente para ser un buen esposo, nunca serás su prioridad, toma en cuenta que casi 40% de las parejas en Coahuila se divorcia, 28% a nivel nacional, y que el 45% de los que se quedan juntos no son completamente felices, muchos de ellos creen que se equivocaron al elegir pareja, entonces van al amor como van al trabajo, a la fuerza, como cuando tu trabajo no te hace feliz.



Además, el tiempo biológico de la mujer es más valioso que el del hombre, aclaro, como personas valemos lo mismo ambos géneros, pero si quieres tener hijos, toma en cuenta que somos una especie 20% fértil, es decir solo uno de cada 5 óvulos llegan a formar un producto estable, además el ovulo solo posee 12 a 16 horas para ser fecundado, en realidad no es tan sencillo tener un bebe, aproximadamente tienes tres óvulos buenos por año y en promedio una dama se tarda 8 meses para embarazarse, si después de un año no ocurre, es probable que presentes algún problema que el ginecólogo debe revisar.



Si tu sueño es formar una familia y tener hijos el numero clave es 35, si tienes un hijo a partir de esta edad el riesgo de tener un niño con síndrome de Down es de uno en 400, cuando antes de los 30 años era solamente uno 1 en 1000, esta enfermedad solo es una de las que aumentan su frecuencia conforme avanza la edad de la dama, en general si tienes una relación de más de 4 años y tu pareja no quiere avanzar al siguiente nivel ya desperdiciaste 12 óvulos de los buenos para hacer un bebé sano.



