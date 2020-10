19 Octubre 2020 04:10:00

Tendrá Piedras Negras dos diputados

Con el triunfo de la profesora Esperanza Chapa, la zona norte estará representada en el caso de los municipios del distrito 1, aunque esta región de Coahuila tendrá otro legislador local en la persona de Francisco Javier Cortés del partido Morena, luego de que como lo dijimos aquí, se coló como diputado plurinominal tras quedar ranqueado en el puesto dos de la lista de plurinominales o de representación proporcional…



Los priístas lograron un triunfo por trabajo de muchos años, no de una campaña y donde la estructura logra salir adelante ante una votación que se veía difícil que pudiera ser copiosa por el tema de la pandemia y de que se trata de una elección intermedia…



Jornada de discreta participación

En una jornada de discreta participación, con incidentes menores en cuanto a desmanes, protestas, reclamos o diferencias anunciadas entre candidatos o partidos, ayer se desarrolló el proceso electoral para renovar el Congreso de Coahuila en donde se perfila un Congreso con dominio priísta…



Si bien se encaminaron a una elección de estructura, donde los partidos más organizados se destacan para participar, lo que sigue es que esos partidos minoría también reflexionen y se reorganicen para futuros procesos en donde se necesita no sólo el deseo de participar, sino también que los simpatizantes deseen ayudar en la elección…



En el distrito 2, que preside José Muñoz, el desempeño del personal capacitado por el IEC y el INE para organizar el proceso, lo que se observó fue que la ciudadanía sigue interesada en participar, sigue preocupada y ocupada por la democracia y pese a la pandemia ahí estuvieron puntuales para, en la medida de lo posible, arrancar a las 8 de la mañana el proceso y concluirlo sin contratiempos…



Somos una ciudadanía madura, en donde las diferencias e inconformidades se solucionan con las estructuras políticas ya preparadas y diseñadas por los organismos electorales autónomos…



Noé Gómez en Nueva Rosita

Discreto y prudente, así se le puede definir al regidor de Nueva Rosita el profe Noé Gómez, quien ayer fue de los primeros en votar en su seccional a favor de su partido UDC, es curioso que los pesos pesados en el PRI, PAN y Morena reconozcan y respeten al profe Noé y su actividad en la comunidad y fuera de ella y durante la campaña que acaba de terminar haya sufrido del fuego amigo, mismo que no le quitó el sueño pues como bien dice, cuando falta el talento y argumento se recurre al ataque y tratar de desestabilizar y él se encuentra firme en UDC…



La reflexión que se hace a partir de este momento es hacia el apoyo que el profe Noé da impulsando a un perfil a la alcaldía y las acciones a realizar, por lo visto la actividad no termina y se encuentra en su punto más álgido, pero el regidor ha dicho que para él primero está la lealtad, el respeto y sobre todo el diálogo, bien por su postura digna de un político que no está hecho al vapor…



Pandemia y clases presenciales en Eagle Pass

En Eagle Pass las autoridades de Distrito Escolar, a cargo de Samuel Mijares, ya se preparan para que a partir de hoy haya una mayor afluencia de estudiantes, pues la autorización de los mandos estatales es que hasta el 60% de los alumnos inscritos puedan acudir a clases presenciales…



Aunque la medida implica que asistirían en el Distrito Escolar algo así como 7 u 8 mil estudiantes, lo que ha reflejado la realidad es que de lo permitido máximo pueden asistir un tercio o menos, con ello si acude el 20 por ciento de los alumnos será una buena cantidad..



Poco a poco se podrá avanzar en esto de las clases presenciales y esperemos que eso no detone el número de casos de Covid-19 o que la pandemia no se salga de control…



Tomemos el ejemplo de Europa en donde los países como Italia, España, Alemania y Francia ya viven una segunda oleada y con ello los problemas de capacidad hospitalaria y nuevos contagios y recontagios han surgido y preocupan a todas las autoridades…



No podemos esperar a que esa misma oleada la vivamos en América y en especial en nuestra región, donde las autoridades han actuado siempre con anticipación…



Si la primera oleada nos sorprendió por la alta movilidad de la población, hoy tenemos ya una doble mala experiencia para evitar que la pandemia nos dé un escarmiento adicional y mucho menos podemos permitir que éste sea con los niños y jóvenes estudiantes…



Crisis completa en Cinco Manantiales

Donde se vive una crisis más que global en materia de comercio y empleo es en los Cinco Manantiales…



Por un lado el tema de la parálisis del carbón ha dejado sin sustento y empleo a miles de familias, pues muchas dependían de la actividad minera regional y ésta se ha detenido por completo y eso implica trabajo en Micare y Minosa, transporte de carga, renta de maquinaria, refacciones y talleres mecánicos y la inyección millonaria en sueldos y salarios de toda esa parte de la economía que ya no existe…



Luego se encuentra el tema de la desventaja con los incentivos fiscales para el precio de la gasolina y el IVA fronterizo que no tienen Morelos y Allende, lo que ha provocado que la gente adquiera su combustible en Nava o hasta en Piedras Negras y al trasladarse por el diferencial de precios, aprovechan también para las compras del comercio acá pegado al río Bravo y eso ha provocado una debacle adicional al sector en esos municipios…



Sin duda que los alcaldes de esa región, principalmente Antero Alvarado y Xavier de Hoyos, han trabajado estos casi dos años insistiendo con un cambio en la estrategia fiscal federal, pero también en que sean incluidos como franja fronteriza, algo que no han dejado de gestionar…