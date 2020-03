31 Marzo 2020 04:05:00

Tenemos un potencial energético en Coahuila

El día de hoy martes 31 de marzo se conmemora “La Hora del Planeta”, teniendo como objetivo hacer conciencia sobre el ahorro de la energía. En México una de las maneras que empresas privadas, así como de algunas entidades federativas como el caso de Coahuila de Zaragoza hacen lo posible en la inversión de desarrollo industrial energética bajo el concepto de la implementación de la energía eólica, que es aquella que consiste en convertir el viento o el aire para producir electricidad.El Gobernador de Coahuila, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, ha colocado a los coahuilenses en una posición destacable en el 2019 con proyectos de recursos naturales para el desarrollo de energía renovables y sustentables.Tan solo en el sector eólico, gracias al esfuerzo de Riquelme Solís, Coahuila tiene el 13 por ciento del potencial del país, que se traduce en 23 gigavatios de capacidad instable. La empresa Enel Green Power construyó cuatro parques eólicos en la cabecera municipal de Acuña, Coahuila; instalando 550 megavatios más ubicando a la Región Norte-Cinco Manantiales como el más grande del país.Para cualquier persona en su juicio cabal puede determinar cómo algo positivo no solo para el medio ambiente, sino una conciencia de aprovechar nuestros recursos naturales y sustentables.Es muy evidente que la carencia de juicio cabal y las viseras que tiene el mandatario del país por estar en contra de este tipo de energía eólica. Este fin de semana pasado, Andrés Manuel López Obrador, sube un video en donde no solo se exhibe él mismo en una total ignorancia sobre el tema y criticando la energía eólica viendo este tipo de inversiones e intento de buscar opciones de energía renovable y sustentable como parte de las “transas” del período neoliberal.Lo anterior fue mostrado en un video en donde se orilla en una carretera, que por cierto fue construida en el período neoliberal, ubicado en La Rumorosa, que es una carretera de curvas y miradores en el tramo de la Sierra Juárez en el municipio de Tecate, Baja California Norte.Es bueno tener gobernadores como Miguel Ángel Riquelme, que se preocupan en buscar opciones de energía sustentable como las que hay también en Coahuila y no con una actitud de cascarrabias en donde nada le parece bien al Presidente de México. AMLO solo se la pasa de quisquilloso quejándose por todo y sin dar soluciones a problemas importantes del país.La pequeña rabieta de AMLO, sobre aquellas hélices eólicas fue porque se veían muy feas. Ahora sí que es cuestión de gustos, pero no le puede restar importancia al aprovechamiento de los recursos naturales, sin causar contaminantes, pero además los señalamientos llenos de ignorancia.Acaso también se trata de transas todos los mexicanos que tienen paneles solares para aprovechar la energía del sol y no estar dependiendo del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo mismo sucede con escuelas y universidades que han buscado la opción de energía renovables y sustentables como los paneles solares, o bien el uso de molinos de viento para extraer el agua siendo estos la misma mecánica de usar el aire o viento como fuente de energía. Si se ven feos o no, eso es algo muy subjetivo e irrelevante, pero de algo no se puede negar que son fuentes de energía importante para el sector de la industria energética del país.Coahuila no solo es importante en la energía eólica, sino también cuenta con el parque solar fotovoltaico más grande de América y estamos dentro de los primeros lugares a nivel mundial.El buscar nuevas formas de crear energías, no solo es hacer conciencia para el planeta, sino también es una oportunidad para crear nuevas carreras en el sector energético como lo hace Coahuila en las diferentes universidades y escuelas técnicas de la entidad para crear capital humano, teniendo una proyección de 15 años en donde este rubro demandará en México un promedio de 200 mil profesionistas y técnicos representando esto una derrama económica superior a los 29 millones de dólares. Un mandatario de cualquier país con pensamientos conservadores, sin visión, quisquilloso, sin duda atrasa a cualquier nación o lo deja estancado sin crecimiento alguno. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org