24 Abril 2019 04:09:00

Tereso busca nuevo ‘compadre’

C ontubernio ya conocido, el de “El Compadre Medina”, y el hermano Mayor... asesorado por Rubén, decide bajarse del tren... ahora a las huestes de Napoleón; no creo que se le dificulte –siempre ha sido un camaleón–.



T rabajadores, operarios y operadores, como siempre, serán los perdedores. ¡Tereso seguirá siendo “terso”! ... solo que ahora le han ordenado ruñir otro hueso... el que ha decidido Rubén ponerle de carnada; ahora es con Morena –veremos qué pasa mañana–.



M enos sindicalismo, más clientelismo –encontraron Napo y “el Peje” al perfecto líder del cinismo–; escoltado por un exgobernador, que anda haciendo las paces con alguna rara intención... Dijo bien el cirujano: cuando el enfermo esté en casa, me califican la operación...