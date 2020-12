23 Diciembre 2020 03:10:00

Terrorismo policial

Buen día .Retornó el terrorismo de corporaciones estatales y es que cuando la corrupción se disfraza de servicio público y se viste con uniforme policial suceden episodios de miedo, terror y pillaje, es el caso de un ciudadano monclovense que se identificó como Jorge Valentín Maldonado Hernández quien denunció episodios que jamás serán erradicados de Coahuila.



Cuando desapareció Fuerza Coahuila para posesionarse en el cuerpo de Policía Civil de Coahuila, dijeron las autoridades de que era para cambiar la imagen después de alud de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, cambiaron de nombre, pero no de mañas, pero este caso al igual que muchos otros se lo tragará también Su Majestad La Impunidad.



Jorge Valentín Maldonado narró que agentes de la Policía Civil de Coahuila le marcaron el alto a mano armada a la altura del kilómetro 18 de la Carretera 57 que se supone es de jurisdicción federal, cuando se desplazaba a bordo de un coche de procedencia extranjera con valor de 5 mil 500 dólares y tras inventarle que portaba drogas y que el coche era robado, lo encarcelaron.



Les gustó la nave



Que iban a encerrar el coche también y consignarlo ante la Fiscalía General de la República, pero seguramente les gustó el flamante coche deportivo, lo que sucedió fue que simplemente le gustó la nave al patrullero de la Policía Civil de Coahuila y entonces ojos que te vieron ir, jamás te volverán a ver porque, aunque ya recuperó la libertad el carro no aparece por ningún lado.



Maldonado quien fue desnudado pese al frío en las celdas del C-4 gravísima violación a la Constitución de México, tuvo valor civil para entrevista, a sus agresores los hace públicamente responsables de cualquier situación que le ocurra a él y su familia, el asunto no es el aspecto fiscal o contrabando, sino la corrupción, sin embargo, estamos en Coahuila la capital de la impunidad en América Latina.



El virus se pasea



El bullicio en compras navideñas por las céntricas calles monclovenses abarrotadas de gente por la economía ficción decembrina y hurgando en el comercio pese a que se asoma la etapa más difícil de la pandemia, puede convertirse en enero en llanto en caso de contagio, establecen diversas fuentes y es que el primer cuadro del rancho está hasta el queque que buscan algún regalo para Navidad.



Diversos ciudadanos dicen que el presidente estatal del PAN, Jesús de León se opone a una alianza con el PRI porque tiene harto miedo de que sus ambiciosos amigos que integran la mafia albiazul en Coahuila se queden sin oportunidad de ser candidatos a diputaciones federales y alcaldías porque seguramente los priistas llevarán mano por los resultados obtenidos en las elecciones de octubre pasado.



Otra vez Hugo López Gatell y es que mientras algunos países cancelan vuelos con el Reino Unido porque ahí brotó un nuevo coronavirus, pero más agresivo, este tipejo bueno para nada, hizo todo lo contrario, y en los hechos le está dando las más cordial de las bienvenidas a la re-pandemia, al virus inglés de la misma forma que lo hizo con el virus chino.



Se recuerda que allá por febrero decían que no habrá problemas con el coronavirus que no pasaba nada y que la gente podía salir a la calle sin mascarilla, que la pandemia caería como anillo al dedo y hasta en junio esos criminales ya querían enviar a los niños a las escuelas.



Las consecuencias saltan a la vista con más de 120 mil defunciones en el país, pero los que conocen del tema afirman que son muchísimos más, por cierto López Gatell fue echado de sendo patadón en el trasero por el entonces presidente Felipe Calderón porque simplemente no servía, ni sirve para maldita la cosa.



