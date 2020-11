11 Noviembre 2020 03:10:00

Terrorismo social

Buen día La inmensa mayoría aún no alcanza a comprender el cataclismo que sucederá desde el próximo 1 de enero en Coahuila al igual que en el resto del país; despido masivo de muchos trabajadores y empleados de todos los sectores de la industria y el comercio, no solamente en dependencias estatales y municipios.



La demencia incurable y progresiva de terrorismo social y genocidio de Lopitoz matará de hambre y enfermedades a multitudes, ya está a la vuelta de la esquina, en menos de un par de meses con la complicidad de algunos gobernadores y diputados. Se confirmó recorte del 9 por ciento en estados y municipios y no se etiquetó una reasignación de 182 mil 937 millones de pesos.



Llanto, miedo y angustia pero Lopitoz es feliz viendo a familias ahogadas en Tabasco y el sureste del país, también sonríe con las matazones, secuestros y baño de sangre, pero cada vez que puede le manda saludos a la familia de El Chapo, se llena de regocijo cuando los niños mueren de cáncer y ya casi 100 mil defunciones por Covid, millones de niños hambrientos.



Lo único que sabe decir el terrorista, soberbio y genocida es llamar rateros a sus adversarios pero no se mira en un espejo, y se conduce con odio, desprecio y belicosidad a los estados que le piden atención, es como si estuviese dirigiéndose a gobernantes de naciones enemigas; ahh, pero que no le falte nada a Honduras y El Salvador porque inmediatamente les envía millones de dólares y todavía tiene el descaro de decirlo.



Cataclismo a la vista



Un parroquiano en un bar decía; - ok, bueno pues si ese personaje no quiere a Coahuila ni a otros estados pues entonces que diga lo mismo que me dijo la morra cuando me pidió el divorcio, cada quien por su lado y -good bye- pero el soberbio cree que Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas y el resto de México es de su propiedad.



Decía ese tabernero, -hay chavos que todo el día están pegados a las redes sociales nomás defendiendo a Lopitoz porque perciben una beca que ya se utiliza más bien en comprar mandado, pero siempre ha existido el beneficio, y el dinero no es de ese viejo, sino que es propiedad de todos los mexicanos a través de los impuestos.



Hasta parece que no han visto como están sus padres y hermanos mayores batallando por subsistir, y la beca no será eterna porque la adolescencia llega y se va; es como una salida y puesta del sol.



Lopitoz es dirigente del gobierno central, pero no es dueño del territorio mexicano, en fin, dentro de un par de meses llanto y terror por todos lados, ya de por sí la situación está de poca, peor aún, simplemente una matazón contra muchísima gente.



Prevén paro en Teksid



Debido a que las ensambladoras automotrices del país anualmente aplican paro técnico en diciembre para reanudar en enero, es muy factible que casi 1400 trabajadores de Teksid Hierro y Nemak que proveen cabezas de motor de fierro y aluminio, respectivamente, ingresen también en receso durante ese período, adelantándoles la empresa el pago de vacaciones, revelaron en la CTM.



Mario Dante Galindo Montemayor, destacó que aún no existe el planteamiento, pero que anualmente suele ocurrir así para ahorrar costos, por lo que exhortó a los trabajadores a cuidar peso por peso de su aguinaldo, remuneraciones y prestaciones de fin de año, y como les digo por todos lados parece que por todos lados se complica el escenario, y noviembre avanza con una velocidad asombrosa.



Hasta mañana