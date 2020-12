07 Diciembre 2020 04:10:00

Tesorero cumplidor en Piedras Negras

El que ya hace cuenta y revisa para atender instrucciones del alcalde es el tesorero de Piedras Negras, Sebastián Guerra, pues ya vio una oportunidad de ahorrarse un buen dinero en el municipio y por eso es que lo más seguro es que esta semana o la próxima atiendan y aprovechen el descuento que ofrece el Estado, en materia de pago de derechos vehiculares del 2021 si se atiende en diciembre…



Si hablamos de que el municipio tiene más de 250 vehículos a un promedio de tres mil el derecho por cada uno, pues hablamos de una buena cantidad de recursos que Piedras Negras se ahorraría…



Y más si consideramos que con las también promociones que Piedras Negras hizo del Buen Fin, para el pago de predial y multas, donde ingresó una buena cantidad ante la excelente respuesta de la gente, pues que mejor que atender este pago…



Por lo pronto el tesorero echa cuentas y además de alcanzar un buen ahorro en ese impuesto, también de paso aportaría Piedras Negras a la solvencia de cierre de año de las finanzas del estado…



Teléfono de denuncias contra sacerdotes

Quien ayer dejó en claro que habrá tolerancia cero al tema de los abusos de sacerdotes y de personal de la diócesis fronteriza, fue el obispo Alonso Garza Treviño…



También de pasada ha dicho que se generó una línea telefónica que será exclusiva para recibir denuncias en contra de clérigos y personal que cometa faltas y que no habrá ningún tipo de condescendencia…



Ante el costo altísimo social, de prestigio y económico que la diócesis ha pagado por la responsabilidad de Juan Manuel Riojas Martínez, hoy la Diócesis también ha dicho que se tendrán dos canales para las denuncias: Uno el teléfono y otro será el correo electrónico de la propia Diócesis…



Las consecuencias de lo que se produjo en el Seminario en donde Riojas Martínez falló a su responsabilidad, han sido severas para la diócesis y más cuando se supone que ahí deben estar los mejor capacitados para cuidar a los futuros sacerdotes, jóvenes y adolescentes cuyas familias les confiaron enteramente como para que sucediera lo que ya un juez dijo si sucedió…



Vaso captador en parque industrial PN

Parte del problema de inundaciones que se presenta en varias calles de la colonia Vista Hermosa, se atribuyen desde hace mucho tiempo a la construcción en la parte alta de dicho sector del parque industrial Piedras Negras…



Cuando se presentan lluvias importantes, la totalidad de superficie del parque industrial que alberga a una veintena de empresas con un área de más de 100 mil metros cuadrados toda en su totalidad se descarga a un arroyo que luego va a dar a las calles de la Vista Hermosa…



Estaría de más que para el año próximo el director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo analizara la posibilidad de que dicho parque industrial, ahora propiedad de inversionistas regiomontanos construyera un vaso captador o una minirepresa en sus instalaciones que frenara la salida rápida del agua…



Son cientos de familias las afectadas y si consideramos que por el sector de la calle Fidel Villareal ya se realizan mejoras para el mejor flujo del agua, también no estaría de más que el parque industrial Piedras Negras hiciera lo que le corresponde y atendiera los efectos que ese gran desarrollo ha ocasionado por años y años…



Por menos que eso Obras Públicas canceló un pequeño proyecto de vivienda en la nueva Vista Hermosa, como para que tome en cuenta lo que provoca el parque industrial…



Llegarán paisanos pese a COVID

Decenas de miles de paisanos llegarán a partir del próximo fin de semana procedentes de Estados Unidos y pese a las recomendaciones y alertamientos por el Covid-19, su viaje no lo van a posponer, lo que será un reto para las autoridades de Coahuila, destino de la mayoría de ellos, para lograr evitar que estos viajes, convivencia y reuniones no colapse la atención a la pandemia…



No alcanzamos a comprender que estamos camino a semáforo rojo en materia de Covid-19, con 300 casos promedio, pero con Texas en un nivel altísimo de contagios y nuevo León también, lo que es sin duda un riesgo para la salud y la operatividad de la economía…



Los consulados como el de Eagle Pass a cargo de Ismael Naveja, deberían de trabajar más en la campaña de que los paisanos no viajen en esta época navideña y de fin de año a México y que esperen mejor a la vacuna, que esperen el próximo periodo que sería en Semana Santa para ese viaje y así aportar algo en el freno a la pandemia…



Si los paisanos no frenan en buena parte su viaje a México o Coahuila, lo que tendremos allá por fin de año o la primer semana de enero será un escenario oscuro, peligroso y muy probablemente camino a cierre de muchas actividades de nueva cuenta…