24 Marzo 2020 04:08:00

Test: ¿te dará coronavirus?

1. Si la Secretaría de Salud dice que debes mantener una sana distancia para evitar contagiarte, ¿a quién le haces caso?

a) A Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que debemos salir en familia y acudir todos juntos a fondas y restaurantes, para convivir y no afectar a la economía.

b) A la Secretaría de Salud.



2. ¿Quién crees que tenga la razón?

a) El diputado Gerardo Fernández “La Roña”, perdón, Noroña asegura que no se pone el (así lo dijo) “pinche gelecito” porque a él no le va a dar coronavirus y si acaso le llega a dar, no se va a morir.

b) La Organización Mundial de la Salud dice que es fundamental limpiar constantemente las manos a lo largo del día sobre todo con agua y jabón, y cuando no haya pues con gel antibacterial que tenga un 70% de alcohol.



3. Aquí alguien miente:

a) Beatriz Gutiérrez Müeller, dice que solo debes creerle a las autoridades sanitarias, porque son las únicas que saben y que tienen información confiable y verídica.

b) Analistas, investigadores, exsecretarios de Salud, organismos internacionales y la prensa internacional consideran que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo que no se debería de hacer ante una pandemia como la del coronavirus. Un medio de Estados Unidos inclusive publicó un artículo titulado: El Presidente más Irresponsable del Continente Americano no es Donald Trump (obvio se refería a nuestro amado líder cabecita de algodón).



4. Cuando sales del transporte público:

a) Te comes unos tacos.

b) Buscas gel desinfectante, por lo pronto, y en cuanto logras conseguir agua y jabón te lavas las manos.



5. ¿Cuánto tiempo te lavas las manos?

a) Me las lavo como si calentara tortillas de harina: apenas una pasadita por aquí y una pasadita por allá.

b) Me las lavo, por lo menos durante 40 segundo completitos, fijándome bien en que no quede un solo pedacito de ellas ni haber sido frotado con agua y jabón. Me lavo las palmas, entre los dedos, las uñas, arriba de los pulgares y hasta las muñecas.



6. Cuando te lavas las manos, ¿lo haces al ritmo de una canción?

a) Sí, cualquiera de J. Balvin.

b) Sí, cualquiera de Selena.



7. Cuando alguien estornuda cerca de ti sin hacerlo hacia el interior del codo, como indica la Secretaría de Salud, lo que tú haces es.

a) Decirle “salud” y pasarle un pañuelo desechable.

b) Partirle su madre por irresponsable.



8. Cuando tu “crush” se te acerca peligrosamente y acerca su cara a la tuya al grado de que sientes en el rostro la frescura de su aliento y ves a solo unos centímetros sus bellos ojos, lo que tú haces es:

a) Acercarte todavía más, cerrar los ojos y rezar porque, ¡por fin!, te dé ese ansiado beso.

b) Empujarle lejos de ti y decirle: ¡guarda tu sana distancia, animal!



9. Si esa persona que te quita el sueño te invita a perrear, tú lo que haces es:

a) Sucio y hasta el suelo.

b) Te quedas en tu casa a ver una película con Susana Distancia.



RESULTADOS: si en cualquiera de las preguntas escogiste una “a”, entonces, ¡felicidades! Te has convertido en una víctima más del coronavirus. Ahora solo falta saber si sobrevivirás.