26 Mayo 2020 04:10:00

Texanos en Piedras Negras y el coronavirus

La nula movilidad que practican los texanos residentes de Eagle Pass ya ha pasado factura poco a poco a Piedras Negras y este arranque de semana se refleja en el número de casos de Covid-19 registrados…



Siete personas entre ellos dos menores de edad, otros dos menores de 20 años y el resto adultos, es lo que se registra y que bien podrían ser las primeras reacciones de la oleada de visitantes texanos del pasado 10 de mayo…



Las autoridades locales encabezadas por el alcalde Claudio Bres ya han instalado filtros en los puentes internacionales, incluso con revisiones más estrictas pero la situación es de esperarse si consideramos que cada que hay fin de semana largo o festejo la interrelación entre las familias de esta frontera es tan elevada que es imposible de frenar los cruces…



Por ello es que se habrá de tener una estrategia adicional para este factor que podría impulsar el número de casos de Covid en la región y si estos crecen de manera desproporcionada, incluso frenarían la entrada de la etapa dos de esta reactivación o vuelta a la nueva normalidad…



Vimos en los puentes internacionales ayer por la tarde y noche a miles y miles de vehículos de regreso a Texas con demoras de tres horas o más hacia ese retorno, lo que nos dice de la magnitud del fenómeno y de cómo es que en las ciudades fronterizas se debe de aplicar un modelo distinto y en el cual se tome en cuenta la movilidad entre ciudades espejo…



Zaragoza, mal y de malas



A quien de verdad ya le urge una visita a La Petaca en Nuevo León o a Catemaco en Veracruz es a la alcaldesa de Zaragoza, Coahuila, Angelita Flores, para que le den una barrida y que se le quite la mala estrella y pésima suerte que trae para ella y para el municipio…



Sin agua potable en la red municipal, con pozos contaminados por las filtraciones de aguas negras y con cero obra pública pues se mantiene paralizada la ciudad, lo único que le faltaba era que con un mal temporal una granizada con vientos de tornado azotara el pueblo y ya sucedió…



Miles de hectáreas de huertas de nogales se vieron afectadas por el mal tiempo este fin de semana y la alcaldesa sin reportar lo sucedido y mucho menos visitar a los damnificados, que solos enfrentan el reto de la construcción…



La Guardia Nacional y Protección Civil del Estado se han echado a cuestas las tareas de limpieza en ese municipio y la autoridad local no se ve por ningún lado…



Y en el tema de Salud, el municipio también está en el semiabandono, pues quienes se sienten mal deben acudir hasta Acuña a atenderse, pues a nivel local están en un total atraso…



Balance de tormenta en Piedras Negras



Quienes desde la noche del domingo comenzaron con las labores de limpieza y atención de daños por la tromba fueron el alcalde y todo su equipo, principalmente el director de Imagen Urbana, Juan Morales y el de Obras Públicas, Anselmo Elizondo…



Limpieza de canales, arroyos y retiro de ramas y árboles caídos fue la labor que se concentró la noche del domingo y luego el canalizar todas las llamadas de fallas en el servicio de energía eléctrica que no se atendían en el 071 porque se saturó o también sufrió fallas en esta región…



Al final incluso se dio una gran coordinación con el coronel Gustavo Campos de la Guardia Nacional en esta zona quien desplegó un buen número de elementos de esa corporación de apoyo para agilizar más las tareas de limpieza…



Por fortuna no se registraron lesionados ni daños cuantiosos, aunque sí afectaciones en sectores que tradicionalmente se inundan como la Vista Hermosa…



Cabe destacar que en este año y también durante el 2019 el municipio se ha enfocado en la limpieza de arroyos y ríos que atraviesan la zona urbana, lo que ayudó mucho a que los efectos no fuesen mayores y soportaran la descarga de más de tres pulgadas de lluvia en menos de una hora…



Protestas en carboeléctricas de Nava



Los problemas y quejas contra las formas de trabajo y las licitaciones en las carboeléctricas de CFE en Nava no se detienen, pues por un lado los contratistas señalan que hay licitaciones amañadas que se las otorgan a nuevos participantes con las propuestas más caras y estos además dejan sin chamba a los trabajadores que por décadas han dado mantenimiento a las generadoras de electricidad…



Ayer se manifestaron más de 100 trabajadores externos quienes denuncian eso mismo sin que nadie pueda parar a los favoritos de los nuevos encargados de las carboeléctricas…



Se quejan de que llegan de otras regiones, Jalisco y Guerrero, para hacer a precios más caros los trabajos que cientos de trabajadores de los Cinco Manantiales han hecho por muchos años…



No estaría de más que el senador Armando Guadiana le diera una revisadita a estos asuntos, pues al igual que la producción de carbón, pegan mucho a la economía regional…