22 Julio 2020 04:10:00

Texas y el COVID en Coahuila

El hecho de que haya una estrecha relación consanguínea de los habitantes del sur de Texas y los habitantes del norte de Coahuila en la zona fronteriza ha sido un factor para que esta región del estado se mantenga en el top de los 10 ciudades con mayor número de enfermos por Covid por cada 100 mil habitantes…



Y es que ayer en la rueda de prensa ofrecida por la Secretaría de Salud a nivel nacional se reportó a Piedras Negras como la ciudad número uno, con una cifra promedio de 213 personas enfermas de Covid por cada 100 mil habitantes seguida de ciudades como Valles, SLP; Cosamaloapan, Veracruz; Tenosique y Centro de Tabasco así como Teoloyucan en Edomex y por supuesto Ciudad Acuña, esta ciudad vecina nuestra con 131 contagios promedio…



Así las cosas el esfuerzo para que esa tasa disminuya es de todos, de la población principalmente y de las autoridades para que también no haya una saturación peligrosa de los hospitales…



La estadística es fría y si bien tuvimos un buen manejo y respuesta de la población en principio, hoy las cosas son distintas y deberán de aplicarse medidas más drásticas para que la gente entienda y se quede en casa, salga solo para actividades esenciales y sobre todo acepte las regulaciones que la autoridad atinadamente ha señalado…



Ayer el secretario Hugo López Gatell ha dicho la situación que se guarda en la frontera de Coahuila y por ello es que hay que redoblar esfuerzos para frenar esta pandemia y sus efectos en la salud y bienestar de los coahuilenses de la frontera…





Descobijada en Aduana de Piedras Negras



Luego del anuncio que hizo hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar la seguridad e inspección en las aduanas de todo el país, el delegado federal en Coahuila, el abogado Reyes Flores Hurtado acompañó a un buen amigo local a unos asuntos en Eagle Pass, Texas y de regreso, este residente fronterizo se animó a traer una paneles solares para una propiedad que acá en Coahuila tiene…



Resulta que al llegar metros antes del carril de revisión de la Aduana de Piedras Negras en el puente internacional dos, un agente de la Aduana se fue directito a hacerle una “recomendación”: Que pagara 400 dólares para no revisarle la carga o que tendría que pagar 19% de impuestos…



Cuando el agente de Aduanas se dio cuenta de la metida de pata que acababa de realizar, pretendió enmendar la nota, pero el hecho ya estaba, porque incluso dio santo y seña de cómo es que operan en la Aduana los oficiales de comercio exterior…



Para esto ya todo había quedado grabado pues el delegado federal llevaba su teléfono encendido y por supuesto que el material fue subido a redes sociales como Twitter y Facebook, lo que simplemente puso en evidencia lo que es un secreto a voces en la Aduana local…





Y dónde está el Administrador de la Aduana?



Lo que nadie cuestiono es dónde está el administrador de la Aduana de Piedras Negras, José Luis Peña, quien es el responsable de que las cosas funcionen bien en este cruce fronterizo y el cual se la pasa jugando golf en Eagle Pass o de paseo y en reuniones de socialitos en lugar de vigilar que la recaudación y el cruce fronterizo en materia de comercio exterior reporte los ingresos fiscales que el Gobierno federal y la Tesorería deben tener…



Hace meses que los agentes aduanales han solicitado que haya un cambio en la Aduana de Piedras Negras pero allá en la capital del país alguien respondía o tenía apadrinado a José Luis Peña…



Muy seguramente será todo para el administrador, quien no dudamos antes pretenda aplicarles una medida disciplinaria a sus muchachos…



De poco serviría que ahora sí los agentes de Comercio Exterior y el administrador José Luis Peña vayan a salir con un gran decomiso de algún contrabando porque la evidencia ya quedó clara y muy seguramente allá en la capital del país la jefa del SAT también ya tomó nota…





Buenas noticias en Eagle Pass



Aunque en Eagle Pass la tasa de contagios alcanzó ya el 15.5%, con casi mil 400 positivos a Covid y 20 personas fallecidas, una cifra que debe de dar calma y ánimo es el hecho de que el número de personas que permanecen hospitalizadas actualmente bajó de 60 a 40, es decir se redujo un 33% lo que habla de que hay una reacción positiva a la atención y también en el sentido de que es menor ya el número de personas que requieren de atención hospitalaria…



La llegada de médicos de la Marina de Estados Unidos y de enfermeros enviados por el estado ayuda a que las cosas marchen en el camino correcto y que haya, al menos en uno de los factores medibles, un avance positivo…



El juez David Saucedo sigue preocupado, pero las cosas pudiera ser que comiencen a mejorar o a ser menos peor que lo que se vivió las últimas semanas…