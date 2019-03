22 Marzo 2019 04:06:00

Tibieza

A la hora de las resoluciones hay una brecha gigantesca entre lo que se dice y lo que se hace.



Lo que sucede en la UAdeC es un verdadero escándalo, una crisis, dice el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo de Jesús Torres Cofiño.



Y agregaría: es una ventana abierta a lo más bajo, vulgar de la condición humana y por ello urgía un marco legal que inhibiera la distribución de los famosos packs, las imágenes íntimas de mujeres, y ahora sabemos que también de hombres, que se exhiben en el ciberespacio sin consentimiento de los protagonistas.



Pues resulta que los diputados tuvieron a bien elevar las sanciones. Usted podría imaginar que como se trataba de dar un mensaje claro y contundente, pues las penas subirían, no sé, al doble: estaban hasta el miércoles en 3 años de cárcel, mínimo, y 6 como pena máxima.



Pues no, se le subió un año, ahora la pena máxima de prisión es de siete.



Dice el propio Torres Cofiño que no es suficiente, que hay mucho que trabajar, sobre todo en prevención del delito. Pues sí.



Cabe preguntar, ¿a qué estará jugando el Congreso? Algún diputado creerá que con subir un año la penalidad se inhibirá el ciberacoso… con los niveles de impunidad que sufrimos los mexicanos?



Y eso de la prevención, claro, como sociedad hay que trabajar mucho en la prevención de los delitos de robo, de homicidio, de narcomenudeo, de fraude, de violación, de ciberacoso, entre un par de docenas más de delitos.



Después de esto, si algo queda claro es que a la máxima de que el gran problema en México no es de leyes, sino de impunidad, el hecho de que se violen y no pase nada, ahora debemos agregar la tibieza de los legisladores.



¡Hay que combatir el delito, subir las penalidades y dar mensajes claros y contundentes!, dicen…. ¡Ahora no serán seis, sino siete años de prisión!



Insisto, ¿pues a que están jugando los diputados?