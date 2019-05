30 Mayo 2019 04:10:00

Tiemblan políticos de Coahuila

La liberación, aun cuando sea parcial de Juan Manuel Muñoz, “El Mono”, pone a templar a más de un político paisano, pues los que saben del caso aseguran que queda suficientemente claro el arreglo del matamorense con autoridades de Estados Unidos, como informante de los casos de lavado de dinero abiertos en aquel lado del río Bravo.



Nos aseguran que en las listas de coahuilenses involucrados con negocios con “El Mono” Muñoz, si bien lo vinculan estrechamente con el exgobernador Humberto Moreira Valdés, hay de todas las afiliaciones partidistas. Veremos.





Amistades incómodas

En más de AHMSA. El martes, horas después del arresto de Alonso Ancira en Mallorca, el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina difundió un video en el cual ratificó su relación de amistad con el ejecutivo que acostumbra los puros, Arturo Fuentes Opus X.



Pero Guadiana, quien preside la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores, no es el único legislador de Morena cercano al empresario caído en desgracia. Resulta que el presidente del Senado y protagonista de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, también levantó la mano y mencionó, mas no presumió, relación de amistad con Ancira.



Los malpensados advierten que al menos en el caso del exgobernador de Zacatecas, en realidad pretende pavimentar el terreno, no vaya a ser que luego se le vincule en uno que otro negocio con el acerero.





Ocurrencia peligrosa



¿Imagina volver a la estatización de la industria mexicana? Pues en los tiempos de la Cuarta Transformación hay quienes piensan en serio en ello. Por ejemplo, el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, quien pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador analizar con detenimiento la posibilidad de intervenir por completo las actividades de Altos Hornos de México, aprovechando la detención de su propietario, Alonso Ancira Elizondo. Para muchos pareciera una locura, pero es lo que piensa un influyente senador de la “Cuatro T”.



Mientras tanto, la empresa dio a conocer que aún con esposas y en pleno litigio por la extradición desde España, Ancira Elizondo continúa como presidente de su Consejo de Administración.





Panistas ‘confusos’



Ahora resulta que en la elección interna del Partido Acción Nacional para renovar la dirigencia en Coahuila no hubo fraude, sino confusión. Leyó bien. Los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila, al frente de los cuales está Sergio Díaz Rendón, resolvieron que Jesús de León Tello no hizo travesuras electorales, ni cometió fraude, tal y como lo sostiene el excandidato Mario Dávila Delgado, sino que de buenas a primeras resultó con más votos debido a que los panistas se confundieron a la hora de cruzar la papeleta.



El sistema electoral panista es tan complejo, advirtieron los magistrados, que la confusión llevó a obtener los resultados que ahora mantienen a De León al frente de la dirigencia estatal. Cómo no se confundieron para el otro lado, dicen los seguidores de Dávila.





Golpe de Estado



Al más puro estilo de la Cuarta Transformación, el monclovense José Guadalupe Céspedes Casas se convirtió, por obra y gracia de quién sabe quién, en el nuevo dirigente estatal de Morena. Al profesor y exmilitante del Partido de los Comunistas le bastó el visto bueno de algunos militantes del partido de moda, para hacerse de la dirigencia que en teoría ocupaba la diputada federal Miroslava Sánchez Galván.



Según Céspedes está al frente del partido en un periodo de “transición”, que a más tardar terminará el 20 de noviembre con un proceso electoral interno, en el cual, por cierto, podrá participar como candidato.





Muy trabajadores



En donde andan muy trabajadores es en el Palacio de Coss, tanto que este miércoles sesionaron y le seguirán de frente este jueves, con un encuentro organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo del “azulillo” Jesús Berino Granados.



Se trata de los llamados Encuentros Laborales Legislativos con el Sector Empresarial Coahuila, hacia un nuevo modelo de justicia laboral, que pretende reunir las voces de los involucrados en el tema. La cita es este jueves a partir de las 8:30 horas, y por cierto, los diputados se pusieron fifís y programaron el evento en lujoso salón al norte de Saltillo.





Vinos y Dinos



El gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, presentaron Vinos y Dinos, iniciativa que atraerá el turismo de aquellos amantes de los buenos vinos y de los atractivos paleontológicos.



Durante julio, más de 40 empresas relacionadas al turismo abrirán las puertas de Saltillo y la Región Sureste para mostrar las bellezas naturales de la capital del estado, Arteaga y General Cepeda. Para esta iniciativa, los empresarios, el Museo del Desierto y los alcaldes de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda van coordinados con el Gobierno del Estado. Con ello, Manolo Jiménez cumple un compromiso de campaña y junto al gobernador Miguel Riquelme dará buena nota para el turismo de Coahuila.