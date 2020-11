06 Noviembre 2020 04:10:00

Tiempo al tiempo y a la vacuna

La negativa a entender los riesgos de que la pandemia se alargue mucho más podría provocar en las próximas semanas, antes de que concluya el año, que la situación se complique en extremo y no por culpa de las autoridades civiles, médicas o los hospitales…



Simplemente la población no quiere aceptar las restricciones que en lo individual cada uno debe tomar para que como sociedad le demos tiempo al tiempo y a que se tenga lista la vacuna…



No se trata de suspender actividades laborales, de frenar todo, sino de disminuir lo máximo posible, sin causar una parálisis económica, la movilidad social…



De la misma forma que se ha hecho con el deporte amateur, donde se tiene frenada la actividad por ejemplo en Piedras Negras, de más de 30 mil personas de todas las edades, de esa misma manera hay que frenar las actividades sociales…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme a nivel estatal y el alcalde Claudio Bres a nivel local toman decisiones acordes con lo que los especialistas médicos observan de cómo avanzan los días y la pandemia, de casi ya 8 meses, pero es complicado decretar el freno de actividades o sectores por ley para que la gente lo entienda y no haya un mayor número de enfermos…



Ayer en Saltillo se registraron 16 personas fallecidas por coronavirus, la mitad de ellas no estaban reportadas como enfermas, y en el mes la cifra de fallecidos alcanza ya 48 personas en sólo cinco días, cifras que preocupan…



En Torreón las cosas están más preocupantes y por ello es que el llamado a la población es a hacer caso y entender las medidas: Frenar la actividad social y no el empleo…



Se requiere de tiempo para que llegue la vacuna y ese tiempo se lo daremos sólo acatando las medidas y protocolos…





Luis Manuel Sánchez, pausa en Salud Municipal



El doctor Luis Manuel Sánchez decidió hacer una pausa en sus responsabilidades tanto en la consulta privada como en el cargo que desempeña como director de Salud Municipal en Piedras Negras…



Hace algunas semanas el médico se atendió en la Clínica de Especialistas y tras una revisión ha decidido seguir un tratamiento, darse tiempo para eso y atenderse de la mejor manera, en calma y sin riesgos, por ello es que en su responsabilidad en el municipio de Piedras Negras fue nombrado un encargado de despacho…



Recordemos que el doctor Luis Manuel Sánchez también dio positivo a Covid-19 y aunque no se puede atribuir su padecimiento a secuelas de esto, ha decidido mejor atenderse sin presiones de otro tipo…



El galeno Ernesto González, un joven muy profesional y responsable, se hará cargo de esa responsabilidad en tanto el doctor Sánchez concluye su tratamiento…



Dicha dirección de Salud Municipal ha sostenido durante la pandemia y aún antes de que este problema mundial se presentara, programas importantes como "Médico en tu casa" y también disponer de un médico de forma permanente en el DIF, donde además se dan apoyos de medicamentos cuando la población que se atiende no está en posibilidad económica de adquirirlos…





Llegaría regidor sustituto de 'Moy' Lechler



Donde ya se tiene decidido quién será el sustituto del regidor Moisés Lechler es en el Congreso del Estado, aunque por una cosa u otra se ha demorado…



Y es que según los documentos enviados por la Secretaría del Ayuntamiento, todo hace indicar que será Ramiro Ríos Moreno quien ocupará la silla de edil en las próximas semanas…



Luego de que el entonces dirigente del Partido Encuentro Social, Moisés Lechler, perdiera la batalla contra el coronavirus a principios del mes de julio, su sustitución se había pospuesto y ahora ya se tienen los tiempos para que eso ocurra…



Seguramente había varios que la querían, que la pidieron, pero no es una decisión de partidos, sino de suplentes…





Muchos querrán candidaturas



Luego de que ya algunos pagaron la novatada de meterse a la política o de pensar que es sencillo esto de apostarle a contender por un cargo de elección, escuchando los cantos de las sirenas llamadas redes sociales, lo que pasó en la elección de diputados locales será por mucho distinto a lo que se avecina en la renovación de los ayuntamientos que se realizará el próximo año…



No duden que ahora sí los partidos buscarán a su candidato o candidata y no habrá mucho presupuesto para invertirle y por ello, algunos de nueva cuenta querrán convencer a empresarios, comunicadores y periodistas para que se pongan la camisa, los tenis o los zapatos y se arriesguen a invertir su imagen...



Como muchos de ellos no son políticos, no saben negociar y no saben el enorme trabajo que se requiere en una campaña y una elección, seguro buscarán convencerlos para que le entren, por más que el objetivo está lejísimos en posibilidades…



Varios son los partidos que no han hecho figuras y se han rezagado, como es el caso del PAN y el PRD, además de otros que deberán trabajar mucho para conseguir un regidor adicional…



Van fuertes en su estructura el PRI de Raúl Vela, Morena con los partidos que aglutine y párele de contar. Seguramente los independientes de nuevo van por el ímpetu en redes sociales, pero sin estructura…